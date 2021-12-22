BAKAN VARANK: ELİNİ MİLLETTEN YANA TAŞIN ALTINA KOYAMAYANLARDAN ZATEN BAŞKA BİR TAVIR BEKLEMİYORDUK - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Genel iktisat bilimi kurallarına geri dönülsün diyerek, hükümetimizi, ekonomi politikamızı serbest piyasa koşullarının dışında göstermeye çalışanlar da oldu. Türkiye'nin geçtiği siyasi ve ekonomik sıkıntılı süreçlerin hiçbirinde elini milletten yana taşın altına koyamayanlardan zaten başka bir tavır beklemiyordukö dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MÜSİAD Vizyoner '21 Zirvesi'ne katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılış programına Bakan Varank'ın yanı sıra MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, MÜSİAD Vizyoner'21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül de katıldı.

Bakan Varank açılış töreninde yaptığı konuşmasında, "Dünyanın şok halinde yakalandığı pandemide, şartlara hızla adapte olup, üretime devam eden, yeni talepleri hızla karşılayabilen bu sayede pozitif büyüyebilen nadir ülkelerden biri Türkiye oldu. Bunlar elbette tesadüf değil. Yaptığımız yatırımlar, sağladığımız imkanlar ve geliştirdiğimiz politikalar sayesinde ulaştığımız güçlü üretim alt yapımızın sonucu olarak bu başarıları yakalıyoruz. Attığımız her adımda istikametimiz, bu milletin refahını artırmak, gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. Siyasette de ekonomide de bunun mücadelesini verdik, bu uğurda da büyük bedeller ödedik. Bu mücadelenin de ödenen bedellerin de en yakın şahitlerinden birisi MÜSİAD'dır. Bu manada, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte ekonomi alanında şu son dönemde verdiğimiz mücadeleyi de yine en iyi anlayacak olan sizlersiniz. Zaten yapılan açıklamalarla bunu gösterdiniz, biz size çok teşekkür ediyoruz. Diğer yandan, genel iktisat bilimi kurallarına geri dönülsün diyerek, hükümetimizi, ekonomi politikamızı serbest piyasa koşullarının dışında göstermeye çalışanlar da oldu. Türkiye'nin geçtiği siyasi ve ekonomik sıkıntılı süreçlerin hiçbirinde elini milletten yana taşın altına koyamayanlardan zaten başka bir tavır beklemiyorduk. Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir. Kur aşağıya geldiğinde hepsinin dilinin nasıl lal olduğunu görmüşsünüzdür. Türkiye ekonomisinin geldiği seviyeyi, sahip olduğu kapasiteyi, herkesten daha çok iş insanlarımızın bilmesi gerek. Sağ olsun, MÜSİAD bunu bilerek konuştu, konuşmaya da devam ediyor" dedi.

"TEMEL ÖNCELİĞİMİZ, KURDA VE FİYATLARDA İSTİKRARI SAĞLAMAK, ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ DAHA DA ARTTIRMAKTIR"Varank, "İşte geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği yeni enstrümanlar ve ekonomik manifesto sonucunda piyasalarda yaşanan Türk lirası lehine gelişmeleri hep birlikte izliyoruz. Türkiye'de fabrika açılmıyor, üretim yapılmıyor, istihdam olmuyor diye alenen yalan söyleyenlerin, bu yeni finansal araçlara da binbir türlü kulp bulmasına şaşırıyor muyuz? Elbette şaşırmıyoruz. Ama biz bunlara aldırış etmeyeceğiz, işimize bakacağız. Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak, öngörülebilirliği daha da arttırmaktır. Türkiye ekonomisini her anlamda dışa bağımlılıktan kurtaracak adımları da daha fazla yerli üretimle atacağız. Böylece dış kaynaklı şoklara daha dirençli hale geleceğiz. Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hakim kılacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye ekonomisini nasıl 3.5 kat büyüttüysek, küresel piyasadaki fırsatları gözeterek yepyeni bir büyüme hikayesini de hep birlikte yazacağız. Bunun için de bizim reçetemiz belli, Milli Teknoloji Hamlesi" ifadelerini kullandı.

"BAKANLIK OLARAK KAPSAMLI BİR YOL HARİTASI HAZIRLAMIŞ DURUMDAYIZ"Bakan Varank, "Bakanlık olarak kapsamlı bir yol haritası hazırlamış durumdayız. Teknoloji tabanlı girişimciliğe has bir Ulusal Stratejiyi birkaç hafta içinde kamuoyuna ilan edeceğiz. Ekosistemle birlikte hazırladığımız bu strateji, girişimciliğe yeni bir ivme kazandıracak iddialı hedefler ve eylemler içeriyor. Türkiye'nin yeni unicornlar çıkarmasını hızlandıracak, ileri aşama girişimler için tasarladığımız Turcorn 100 Programını Stratejimiz ile birlikte devreye alacağız. Bunun yanında, girişimlerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere, girişim sermayesi uygulamalarına da hız veriyoruz. Daha önce kurduğumuz Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu ve Bilişim Vadisi Fonunu, yeni kaynaklarla önümüzdeki dönemde büyütüyoruz" şeklinde konuştu

"TÜRKİYE 1970'LER, 80'LER, 90'LARDA TEKERLERİ ÇAMURA BATMIŞ ŞEKİLDE PATİNAJ HALİNDEYDİ"

Varank, "Vakit Türkiye'ye inanma ve geleceğe odaklanma vakti. Türkiye'nin 20 yılda elde ettiği büyük birikimin farkında olarak geleceğimizi birlikte inşa etme vakti. Türkiye 1970'ler, 80'ler, 90'larda tekerleri çamura batmış şekilde patinaj halindeydi. AK Parti hükümetleri, bu arabayı düştüğü çukurdan çıkma noktasına getirdi. Şimdi bu araca son desteği verip otobana çıkarma vakti. Artık düzlüğe ulaşmışken son desteği vermemek, aracı kurtarmaya çalışanların moralini bozmak, onları engellemek, bırakıp gitmek gerçekten büyük vebaldir. Bu araç, eninde sonunda tam gaz yol almaya başlayacak. Bugün ülkesine inanmayanlar, bırakıp bilmediği yollara yaya çıkanlar, Türkiye şahlandığında emin olun bu yolda yayan kalırlar. Gelin hep beraber Milli Teknoloji Hamlesine omuz verelim diyorum" dedi.