Son dakika! Bakan Varank, Tekirdağ'da elyaf fabrikası açılışında konuştu: (1) - Son Dakika

Son dakika! Bakan Varank, Tekirdağ'da elyaf fabrikası açılışında konuştu: (1)

06.11.2020 10:50

Son dakika haberler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz. İnşallah kasım, aralık aylarında da bu performansın devamının gelmesini bekliyoruz." dedi.

Bakan Varank, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde MAV Elyaf Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, il programlarında kendisini en çok heyecanlandıran şeylerin, sahada yatırımcıyla, emekçiyle doğrudan bir araya gelmek olduğunu söyledi.

Sanayinin dinamizminin yerinde görüldüğünde, açıklanan ihracat rekorlarının ardındaki emeği, alın terini ve özverili çalışmayı çok daha iyi anlayabildiklerini belirten Varank, "Açılan her yeni fabrika bulunduğu yerin istihdam ve ihracat potansiyeline sunduğu katkının yanında aslında Türkiye'nin sanayi altyapısını da besliyor ve zenginleştiriyor." diye konuştu.

Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken, Türkiye'nin, vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte emsallerinden ayrıştığını ifade eden Varank, şöyle devam etti:

"Bakın sadece son 6 ayda, bizzat benim katıldığım programlarda hangi yatırımlar hayata geçti, kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.

Salgın döneminin en kritik ihtiyaçlarından olan yoğun bakım solunum cihazımızı rekor sürede seri üretim bandından indirdik.

Türkiye'nin Otomobili Fabrikası'nın temellerini Gemlik'te attık.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'mızın, makine sektöründeki 10 projesine destek vermeye başladık.

Bu sayede makine alanında dışa bağımlılığımızı azaltacak yaklaşık 1 milyar liralık sabit yatırımın önünü açtık."

"Dışarıdan bakıp da 'terzihane açtılar' demesinler"

Varank, Gebze'de, Bursa'da, Malatya'da, Erzurum'da ve Diyarbakır'da fabrikalar açtıklarını, yeni merkezlerin ve projelerin temellerini attıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hele bir Gaziantep tecrübemiz var ki; bu konuya değinmeden olmaz.

Biliyorsunuz bu sene Teknofest'i Gaziantep'te düzenledik.

Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, son dönemde üretime başlayan 300 fabrikanın resmi açılışını yaptık.

Sadece Gaziantep değil, Türkiye ekonomisi açısından bu büyük ve önemli tören öylesine dikkat çekti ki muhalefet partileri bu törene nasıl saldıracağını bilemedi. Açtığımız, yüzlerce binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayan devasa tesislere lokanta, eczane ve market dediler.

Biz bu tesislerin ne olduğunu kendilerine tek tek gösterdik. Bugün de devasa bir fabrikanın açılışını yapıyoruz. Bu töreni içeride yaptık neden; dışarıdan bakıp da 'terzihane açtılar' demesinler diye bu muhteşem fabrikayı içeride açıyoruz. Çünkü şunu anlayamıyorlar; burada Gülsan Holding var. Biraz önce sordum 'siz ne zaman iş hayatına atıldınız' diye. '1940'lı yıllarda iş hayatına başladık' dediler. Sadece Antep'te 5 fabrikaları var. Bugün yeni fabrikayı Tekirdağ'da açıyorlar. Yani muhalefet bir firmanın birden fazla fabrikasının olabileceğini akıl dahi edemiyor."

Gaziantepli Gülsan Holding'in Gaziantep dışındaki ilk fabrikasının resmi açılışını gerçekleştirmenin de kendilerine nasip olduğunu ifade eden Varank, MAV Elyaf Fabrikası için 95 milyon avroluk yatırım yapıldığını ve şu anda 140 kişinin istihdam edildiğini dile getirdi.

Fabrikada yılda 36 bin ton Non-woven kumaş üretileceği bilgisini veren Varank, "Bu kumaşlar; maske, tulum, önlük, bebek bezi ve hasta bezi gibi ürünlerin temel girdisi.

Yani salgınla birlikte stratejik hale gelmiş temel bir üründen bahsediyoruz.

Sadece bu fabrikamız, 56 ülkeye ulaşıp, yılda 35 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyor. Türkiye; Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da, non-woven kumaş üretiminde önemli bir merkez olma yolunda hızla ilerliyor.

Ben Gülsan Holding'e, Tekirdağ'a ve ülkemize bu kritik yatırımı kazandırdıkları için teşekkür ediyorum.

Bol bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin salgınla mücadelede pek çok ülkeden pozitif ayrıştığının altını çizen Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tabii burada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sunduğu esneklik ve hızlı harekete geçebilme kabiliyeti bizim en büyük avantajımız oldu.

Oldukça zorlu geçen nisan ayının ardından, hızlı bir toparlanma sürecine girdik.

Reel sektör, her türlü şoka karşı dayanıklılığını gösterdi, yüz akımız oldu.

Halihazırda büyümenin öncü göstergeleri gayet olumlu bir seyre sahip.

Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, eylül ekim aylarında, salgının tüm yaralarını sardı.

Üretim çarkları, marta, yani salgın öncesi döneme göre bile daha hızlı dönüyor.

Sanayide siparişler, kapasite kullanımı, yatırımlar ve ihracat artıyor.

Şunu çok net söyleyebilirim. Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz. İnşallah kasım, aralık aylarında da bu performansın devamının gelmesini bekliyoruz."

(Sürecek)

Son dakika! Bakan Varank, Tekirdağ'da elyaf fabrikası açılışında konuştu: (1)
Son dakika! Bakan Varank, Tekirdağ'da elyaf fabrikası açılışında konuştu: (1)
Son dakika! Bakan Varank, Tekirdağ'da elyaf fabrikası açılışında konuştu: (1)
Son dakika! Bakan Varank, Tekirdağ'da elyaf fabrikası açılışında konuştu: (1)

Mustafa Varank, Tekirdağ, Ergene, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Varank, Tekirdağ'da elyaf fabrikası açılışında konuştu: (1) - Son Dakika


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