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Bakan Varank: "Enerji, ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans sanayi...
6 saat önce
Bakan Varank: "Enerji, ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans sanayi üretimindeki artışta etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:56 Kaynak: AA
Bakan Varank: "Enerji, ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans sanayi üretimindeki artışta etkili oldu. Sanayicimizin yanındayız."
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