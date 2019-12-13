Bakan Varank: "Enerji, ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans sanayi... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: 'Enerji, ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans sanayi... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Varank: "Enerji, ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans sanayi...

6 saat önce

Bakan Varank: "Enerji, ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans sanayi üretimindeki artışta etkili oldu.

Bakan Varank:

Bakan Varank: "Enerji, ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans sanayi üretimindeki artışta etkili oldu. Sanayicimizin yanındayız."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:56 Kaynak: AA
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