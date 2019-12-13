Bakan Varank: "Enerji, ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans sanayi üretimindeki artışta etkili oldu. Sanayicimizin yanındayız."

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Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi