Bakan Varank Esnaf ve Vatandaşı Dinledi
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ziyareti sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi ziyareti sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ziyareti sonrasında Bakan Mustafa Varank, öğle namazı için Ulu Cami'ye geçti. Namaz sonrasında esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Varank, bir dükkanda vatandaşlara simit ve çörek dağıttı. Vatandaşlar Bakan Varank'a yoğun ilgi gösterdi.
Kahramanmaraş'a özgü meyan şerbetini içen Bakan Varank, bir çay bahçesinde vatandaşlarla oturdu. Cumhur İttifakı için oy isteyen Varank, vatandaşların taleplerini dinledi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:50 Kaynak: İHA
Otopark Görevlisinin, Yanında Kız Arkadaşı Olan Sürücüyü Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı
Tanzim Satışla Balıkesir'de 2 Günde 15 Ton Patates Satıldı
Gebze-Halkalı Demir Yolu Hattı, Bu Gece Test Edilecek
CHP İzmir İl Başkanlığı Karıştı! Polis Müdahale Etti