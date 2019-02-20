Son Dakika Haberleri: Bakan Varank Esnaf ve Vatandaşı Dinledi

Bakan Varank Esnaf ve Vatandaşı Dinledi

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ziyareti sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Varank Esnaf ve Vatandaşı Dinledi, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ziyareti sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ziyareti sonrasında Bakan Mustafa Varank, öğle namazı için Ulu Cami'ye geçti. Namaz sonrasında esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Varank, bir dükkanda vatandaşlara simit ve çörek dağıttı. Vatandaşlar Bakan Varank'a yoğun ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş'a özgü meyan şerbetini içen Bakan Varank, bir çay bahçesinde vatandaşlarla oturdu. Cumhur İttifakı için oy isteyen Varank, vatandaşların taleplerini dinledi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:50 Kaynak: İHA

Mustafa Varank, Kahramanmaraş, Politika
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