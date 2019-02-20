Bakan Varank Esnaf ve Vatandaşı Dinledi

Bakan Varank esnaf ve vatandaşı dinlediKAHRAMANMARAŞ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ziyareti sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Varank esnaf ve vatandaşı dinledi



KAHRAMANMARAŞ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ziyareti sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ziyareti sonrasında Bakan Mustafa Varank, öğle namazı için Ulu Camiye geçti. Namaz sonrasında esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Varank, bir dükkanda vatandaşlara simit ve çörek dağıttı. Vatandaşlar Bakan Varank'a yoğun ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş'a özgü meyan şerbetini içen Bakan Varank, bir çay bahçesinde vatandaşlara oturdu. Vatandaşlardan Cumhur İttifakı için oy isteyen Varank, vatandaşların taleplerini dinledi.

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