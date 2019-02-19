Son Dakika Haberleri: Bakan Varank Esnafı Ziyaret Edip, Şalgam Suyu İçti

Bakan Varank Esnafı Ziyaret Edip, Şalgam Suyu İçti

1 saat önce

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana'da ziyaret ettiği esnaftan yerel seçimde oy isteyip, kendisine ikram edilen şalgam suyu içti.

Bakan Varank Esnafı Ziyaret Edip, Şalgam Suyu İçti, System.String[]
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana'da ziyaret ettiği esnaftan yerel seçimde oy isteyip, kendisine ikram edilen şalgam suyu içti.

Bir dizi toplantı ve ziyarete katılmak üzere kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk olarak Adana Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Varank, daha sonra Vali Mahmut Demirtaş ile makamında bir araya gelip, sohbet etti.

Bakan Mustafa Varank'ın bir sonraki durağı Yüreğir ilçesindeki Orhan Kemal Bulvarı oldu. Bakan Varank, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ve yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Adayı Hüseyin Sözlü, Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kocaispir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve partililerle birlikte esnafı ziyaret edip yerel seçimler için oy istedi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş da Varank'a ziyaretlerinde eşlik etti. Bakan Varank bir esnafın kendisine ikram ettiği Balkan ekmeğini, şalgam suyu ile yedi. Paylaşımcılığa önem verdiğini dile getiren Varank, ekmeği bölerek yanındakilere ikram etti. Bulvardaki esnafla sohbet eden Bakan Varank, çocuklara da oyuncak dağıttı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:33 Kaynak: DHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkutmak İçin Bacağından Vurduğu Kişi Hayatını Kaybetti Erkek Öğrencisini İstismar Eden Sapık Öğretmen Bu Kez Kurtulamadı

Adanalı Kelle Söğüşçü, Ürünlerine Verdiği İsimler Nedeniyle Siparişlere Yetişemez Hale Geldi 41 Kanalda Aynı Anda Yayınlanan Peak Games Reklamı Çalıntı Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 13:51:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Varank Esnafı Ziyaret Edip, Şalgam Suyu İçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]