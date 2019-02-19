Son Dakika Haberleri: Bakan Varank Esnafı Ziyaret Edip, Şalgam Suyu İçti (3)

Bakan Varank Esnafı Ziyaret Edip, Şalgam Suyu İçti (3)

1 saat önce

KAMPÜSTE TAKSİ KULLANDISanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çukurova Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Bakan Varank Esnafı Ziyaret Edip, Şalgam Suyu İçti (3), System.String[]
KAMPÜSTE TAKSİ KULLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çukurova Üniversitesi'ni ziyaret etti. Üniversitenin girişinde, AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından projelendirilen ve öğrencilere ücretsiz hizmet verecek olan 'Kampüs Taksi'nin sürücü koltuğuna geçen Bakan Varank, duraktaki 2 öğrenciyi taksisine alarak kampüse götürdü. Kampüste Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından karşılanan Bakan Varank, daha sonra üniversite öğrencilerinin ürettiği elektrikli otomobili inceledi. Bakan Mustafa Varank, çeşitli uluslararası yarışmalarda birincilikler elde etmiş araçlar hakkında bilgi aldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü de AR-GE çalışmaları için öğrencilere 50 bin TL'lik çek verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:16 Kaynak: DHA

Çukurova Üniversitesi, Mustafa Varank, Güncel
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