Bakan Varank ETSO'da iş alemiyle buluştu - Son Dakika

Bakan Varank ETSO'da iş alemiyle buluştu

23.10.2020 19:12
Bakan Varank ETSO'da iş alemiyle buluştu, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli açılış ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Erzurum'da, Erzurum Ticaret ve sanayi Odası'nda (ETSO) düzenlenen, "İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda iş insanlarıyla bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli açılış ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Erzurum'da, Erzurum Ticaret ve sanayi Odası'nda (ETSO) düzenlenen, "İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda iş insanlarıyla bir araya geldi.

Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'le birlikte ETSO'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank burada, ETSO'da Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Meclis Başkanı Saim Özakalın ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Varank daha sonra konferans salonunda düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum'un ekonomisi ve ilin sanayi profiliyle ilgili bilgi verdi. Şehrin ekonomisinin önemli ölçüde ticaret, tarım, hayvancılık, inşaat ve hizmet sektörlerinin lokomotif olduğu, buna karşılık katma değeri yüksek imalat sanayi yatırımlarının henüz yeterli seviyede olmadığı bir yapıya sahip olduğu kaydeden Başkan Yücelik, Erzurum'da sanayi siciline kayıtlı 686 işletme bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"İlimizde sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tamamına yakını küçük ve orta ölçekli olup, bu işletmeler; genellikle tarım ve hayvancılık, doğal gıda, maden, taş ve toprağa dayalı sanayide faaliyet göstermektedir. Son dönemde 2. OSB'de tekstil alanında ve diğer farklı sektörlerde yapılan yatırımların ilimizin üretim ve istihdamına ciddi anlamda katkı sağlamasını bekliyoruz. Bu arada yeri gelmişken, 6. Bölge teşviklerinin 1 yıl daha uzatılması konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve süreçte bizleri destekleyen başta Eski Sağlık Bakanımız Sayın Recep Akdağ olmak üzere milletvekillerimize, Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum."

Başkan Yücelik ETSO olarak yaptıkları çalıştaylar da şehrin tarım dışı sanayinin gelişmesinin önünde bazı temel engeller olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Bölgede, ticarete ağırlık verilmesi, imalat sanayiinde katma değeri düşük olan ürünlerin üretilmesi, ürün yelpazesinin çeşitlenememiş olması, OSB ve özellikle küçük sanayi sitelerindeki altyapı yetersizlikleri, sanayi geçmişi olan eğitimli ve nitelikli iş gücü yetersizliği, ulusal veya uluslararası kalite standartlarında üretimin yapılamaması ve pazarlama faaliyetlerine gerekli önemin verilememesi, ihtiyaç duyulan kaynağın ayrılamaması şehrimizde sanayinin gelişememesinin önünde engel teşkil ediyor" dedi.

Konuşmasında, sektör sorunlardan söz eden Başkan Yücelik, ETSO olarak sorunların çözümünde etkili olacak önerilerini de sıraladı.

Başkan Yücelik'in ardından Bakan Varank salondakilere hitap etti. Her zaman reel sektör temsilcileriyle bir araya gelmeyi çok arzu ettiğini ve bunu çok önemsediğini kaydeden Bakan Varank, "Malumunuz zorlu bir yıl geçiyoruz. Küresel salgın tüm ülkeleri etkiledi, dünyadaki bütün dengeleri sarstı. Bilmediğimiz bir düzene adapte olmaya çalışırken, hem toplumun hem de ekonominin sağlığını korumaya odaklandık. Biz bu salgın sürecini, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı bir şekilde yönetiyoruz. Sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve normalleşme desteği gibi başlıklar altında vatandaşlarımıza 39 milyar liralık kaynak aktardık, Milyonlarca vatandaşımızın hayatına dokunduk" diye konuştu.

Kamu bankalarımız eliyle, krediye erişim imkanlarını genişlettiklerini ifade eden Bakan Varank, "Sokağa çıkma kısıtlaması varken dahi, Bakanlığımıza başvuran fabrikaların çalışmasını mümkün kıldık. Teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışmayı kolaylaştırdık. Güvenli üretim yapan ve güvenli hizmet sunan firmaları belgelendirmeye başladık. Dış talebin de canlanmasıyla birlikte, hazirandan itibaren ekonomi tekrar canlanmaya başladı. İmalat sanayinde; siparişler, üretim, kapasite kullanım oranları yükseldi.

Sanayideki elektrik tüketimi verileri de, pandemi dönemindeki kayıpların giderildiğini gösteriyor. Organize Sanayi Bölgelerimiz, eylülde son 6 ayın elektrik tüketimi rekorunu kırdı. Hatta son çeyreğe de güçlü bir başlangıç yaptık. Ekim'in ilk yarısına ilişkin veriler, eylül ve martın aynı dönemlerini geride bırakmış durumda. Otomotiv ve tekstil ağırlıklı OSB'lerin bulunduğu Sakarya, Bursa ve Kocaeli üçgeninde elektrik tüketimi, marta göre yüzde 7 daha fazla. Erzurum'da da rakamlar iyi gidiyor. Birinci OSB'de elektrik tüketimi, Mayıs ayından bu yana düzenli bir artış gösteriyor. Bu ivmelenme ve dinamizm, oldukça sevindirici. Tüm Türkiye'de yatırım talebi cephesinde de güzel haberler var. Reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde. Biz bu dönemde özel sektörün 127 milyar liralık sabit yatırımını 6 bin 296 teşvik belgesiyle destekledik" şeklinde konuştu.

Bakan Varank, söz konusu bu yatırımların tamamlanmasıyla 191 bin kişiye iş imkanı doğacağını belirterek şöyle devam etti:

"Erzurum özelinde de durum parlak. İlk 8 ayda, 487 milyon liralık 26 farklı sabit yatırıma teşvik vermişiz. Bu projeler tamamlandığında 2 binin üzerinde yeni istihdam oluşmasını bekliyoruz.

Çok daha dikkat çekici olansa; Yatırım tutarı açısından karşılaştırma yaptığımızda, bu senenin ilk 8 ayında, şimdiden son 8 yılı geride bırakmış olmanız. Sanayi ve Ticaret Odamızın bizimle paylaştığı notu da okudum.

Yılın ilk 8 ayında Erzurum'da 340 yeni şirket açılmış. Bu; 2018'e göre yüzde 17; 2019'a göreyse yüzde 94'lük bir artışa tekabül ediyor. Sanayi sicil kaydınızda da benzer bir durum söz konusu. Geçen sene ilk 9 ayda 35 sanayi tesisi üretime geçerken, bu yılın aynı döneminde yüzde 91'lik bir artış olmuş ve 65 sanayi tesisi üretime başlamış. Bunların büyük kısmı; gıda, mobilya, metal dışı mineral ürünler gibi sektörlerde. Şunu çok net söylememiz gerekiyor. Yatırımlar ve üretim hem Türkiye'de hem de Erzurum'da artıyor.

İnşallah yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir büyüme göreceğiz. Yılın son çeyreğinde de iyi bir performans gösterebilirsek, bu zorlu seneyi minimum hasarla atlatabiliriz. Finansal piyasalardaki dalgalanmanın, iş yapma biçiminizi etkilemesine lütfen izin vermeyin. İhracata daha fazla yönelip, pazarlarınızı geliştirmeye ve yerli katma değeri artırmaya bakın."

Bakan Varank konuşmasının ardından toplantıya katılan sanayici ve iş adamlarının sorularını cevaplandırdı.

Toplantı sonunda ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik Bakan Varank'a ziyareti anısına bir plaket ve Oltutaşı tespih hediye etti.

(İHA)

Bakan Varank ETSO'da iş alemiyle buluştu
Bakan Varank ETSO'da iş alemiyle buluştu
Bakan Varank ETSO'da iş alemiyle buluştu
Bakan Varank ETSO'da iş alemiyle buluştu
Bakan Varank ETSO'da iş alemiyle buluştu
Bakan Varank ETSO'da iş alemiyle buluştu

Mustafa Varank, Ticaret, Erzurum, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank ETSO'da iş alemiyle buluştu - Son Dakika Ekonomi

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