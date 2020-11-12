Bakan Varank: "Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık."

Bakan Varank: "Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık."

Bakan Varank: "Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık."

Bakan, Ekonomi, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Bakan Varank: 'Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık.' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu Türk-Rus ortak merkezinin detaylarını paylaştı: Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra değer kaybetmişti: Güne yükselişle başlayan dolar 7,87 seviyesinden işlem görüyor

Konya'daki süt banyosu skandalına imza atan çalışanlar tahliye edildi

Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Meteoroloji'den 9 il için sağanak ve lodos uyarısı

Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı

Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu

Muharrem İnce: CHP, "Sen bizim Messi'mizsin" deyip beni aday gösterdi, şimdi futbolu bırak diyorlar