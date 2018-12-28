Bakan Varank, Eyp Tespit Dedektörünü Test Etti

Bakan Varank, EYP tespit dedektörünü test etti Bakan Varank, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti Milli mikroişlemci "Çakıl" geliyor Silah sistemlerinde "Çakıl" devrede olacak TÜBİTAK çip tasarımcıları yetiştirecek Yeni Kripto cihaz görücüye çıktı...

Bakan Varank, EYP tespit dedektörünü test etti

Bakan Varank, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti

Milli mikroişlemci "Çakıl" geliyor

Silah sistemlerinde "Çakıl" devrede olacak

TÜBİTAK çip tasarımcıları yetiştirecek

Yeni Kripto cihaz görücüye çıktı

Havadan gelen tehditlere karşı lazerli korunma



KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bilgi güvenliği konusunda yeni teknolojiler üzerine yürütülen çalışmaları, mutfağında inceledi. TÜBİTAK'ın Gebze'deki yerleşkesinde bulunan Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne bağlı laboratuvarları ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Çakıl" adı verilen milli mikroişlemcinin silah sistemlerinde kullanılan yabancı mikroişlemcilerin yerini alacağını açıkladı.

Bakan Varank, BİLGEM'de mikroçip tasarımı konusunda gençlere eğitim vereceklerini ifade ederek, "Burada yetişecek gençler, Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli bir parçası olacak." dedi.

Merkezde, halen birçok askeri ve kamu IP ağlarında güvenliği sağlayan kripto cihazın 10 Gbit/s veri işleme yeteneğine sahip yeni modelini inceleyen Varank, geliştirilen prototipin performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Varank, Yüksek Güçlü Lazer Projesi ile lazer silahlarının yol haritasını oluşturacaklarına değinerek "Bu projenin çıktısı, top, havan roket ve güdümlü füzelere karşı Hava Savunma Lazer Sistemi Geliştirilmesi olacak. Havadan gelen tehditler, lazerle bertaraf edilecek" dedi.

Varank'ın BİLGEM'e gerçekleştirdiği ziyarette kendisine Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Bayraktar VE Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti. Ziyaret sırasında BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar çalışmaları hakkında Varank'a bilgi verdi.

Stratejik bağımsızlık

Varank, Milli Teknoloji Hamlesi ile amaçlarının platformdan alt ana sistemlere, çip teknolojisinden gelişmiş yazılım algoritmalarına kadar teknolojik derinlik sağlamak olduğunu belirterek, "BİLGEM'de stratejik bağımsızlığımız açısından kritik öneme sahip teknolojiler geliştiriliyor. Burası geniş bir test alt yapısına sahip. Milli Savaş Uçağı'nın gerçek zamanlı işletim sistemi, SİHA'lar ve savaş uçaklarımızın kullandığı akıllı bombaların lazer arayıcı başlık detektörü, gelişmiş haberleşme istihbarat donanımları, milli kripto sistemleri, hava radar sistemlerinin tamamı Ar-Ge mühendislerimiz tarafından burada geliştirilmekte" dedi.

Kriptolu telefonla görüştü

İlk olarak Kripto Cihazları Laboratuvarı'nı ziyaret eden Varank'a Türkiye'nin milli kripto sistemi bulunan 10

ülkeden biri olduğu bilgisi verildi. Bunun üzerine Varank, "Gurur duyduk. Milli güvenliğin en temel ayaklarından biri burası." diye konuştu. Buradaki bazı sistemlerin ticarileştirilerek, dost ülkelere satılabileceğini ifade eden Varank, teknoloji ihracatının önemine değindi. Varank, BİLGEM'de üretilen kriptolu bir telefonla görüntülü ve sesli görüşme yaptı.

Memnuniyet verici

Varank'a,askeri ve kamu IP ağlarında güvenliği sağlayan kripto cihazın yeni modeli tanıtıldı. Yeni kripto cihazı inceleyen Varank, "Bu yeni geliştirildi. Dünyada sayılı birkaç ülke bu teknolojiye sahip. 10 Gbit/s veri işleme yeteneği bulunuyor. Geliştirilen prototipinin performansı memnuniyet verici" dedi.

Milli güvenli veri depolama

Deniz savunma sistemleri kapsamında yürütülen MÜREN Projeleri hakkında bilgi alan Varank, B3Lab Safir Depo Laboratuvarı'nı gezdi. Burada Varank ve beraberindekilere, Milli Güvenli Veri Depolama Sistemi ile ilgili sunum yapıldı. Varank, proje kapsamında tasarlanan "Safir Büyük Veri"nin kurulumu ve kullanımının kolay olduğunu kaydederek, "Büyük veri depolamak, mimari ve analitik çözümler sunuyor. Bu çözümler, finans, eğitim, sınır güvenliği, kaçakçılık gibi kritik alanlarda beklenmeyen, milli güvenliğe ve milli politikalara tehdit oluşturabilecek durumların tespiti için analitik uygulamalar içeriyor" ifadesini kullandı.

Yüksek güçlü lazer

Varank, daha sonra Haberleşme İstihbaratı Laboratuvarı'nda sinyal istihbaratıyla ilgili cihazları inceledi. Ardından MOPA Lazer Laboratuvarı'nı ziyaret eden Varank'a Yüksek Güçlü Lazer Projesi hakkında bilgi verildi. Varank, lazer teknolojisinin geleceğin silahlarını üreteceğini kaydederek, Türkiye'deki farklı kurum ve kuruluşların bu konuda çalışma yaptıklarını söyledi.

Lazerin yol haritası

BİLGEM'deki proje ile lazer silahlarının yol haritasının oluşturulacağını vurgulayan Varank, "Bu projenin çıktısı, 20 kW (4x5 kW) lazer kaynağı, adaptif odaklayıcı ve hedef takip sisteminin, gemi ve kara platformlarına adaptasyonu ile top, havan roket ve güdümlü füzelere karşı Hava Savunma Lazer Sistemi Geliştirilmesi olacak" diye konuştu.

Zırhlı araca monte

Varank, 20 kW'lık lazer silahının, 1.5 kilometre mesafeden 3 milimetre çeliği delebildiğini bildirerek, hazırlanan prototipin zırhlı araca monte edilmeye başlandığını söyledi.

Erdoğan izlemişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Yerleşkesi'ndeki Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları açılış törenine katılmış, burada lazer silahı testini canlı yayında izlemişti.

Çip Tasarımı

Varank'ın bir sonraki durağı Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı oldu. Burada milli kimlik kartları için geliştirilen temaslı ve temassız çipler, milli akıllı bombalarda kullanılan detektör çiplerinin geliştirme ve üretim süreçleri hakkında bilgi alan Varank, çip tasarım merkezinde gençlere eğitim vereceklerini söyledi. Varank, "BİLGEM'de çip tasarımcıları yetiştireceğiz. Burada yetişecek gençler, Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli bir parçası olacak" şeklinde konuştu.

Eyp Tespit Dedektörü

Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü terörle mücadele faaliyetlerinde kullanılmak üzere tasarlanan ve mayın ve el yapımı patlayıcıların yerini tespit etmeye yarayan detektörleri test eden Varank, Katot ve Mikrodalga Vakum Tüp Araştırma Laboratuvarı'nı ziyaret etti. Varank, laboratuvar bünyesinde üretilen katot prototipini inceledi.

Katot Prototibi

Varank, katotun, yüksek frekanslarda çok yüksek güçlerin elde edilmesi için vazgeçilmez bir cihaz olduğunu anlatarak, "Katot, TWT tüplerinin en önemli ve kritik bileşeni. Geliştirme altyapımız yardımıyla kendi teknik bilgimizi kullanarak ilk yerli ve milli katot burada üretildi. Bu katot kullanılarak, ilk yerli ve milli TWT tüpü üretilecek, daha sonra da TWTA adı verilen güç yükselteci elde edilecek" dedi.

Mobil cihazlarda kullanılabilecek

Tümdevre Tasarım ve Eğitim Laboratuvarı'nda çalışma hayatına yeni başlayan gençlerle yakından ilgilenen

Varank, milli mikroişlemci "Çakıl" hakkında bilgi aldıktan sonra şunları söyledi: "Bu proje ile silah sistemlerimizde kullanılan yabancı menşeli mikroişlemcilerin yerini alabilecek hızda ve düşük güç tüketen, lisans ve satış hakları ülkemize ait milli bir işlemci tasarlanıyor. Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından 'Çakıl' onaylandı. Bundan sonra ikinci faza geçeceğiz ve Çakıl'ın mobil cihazlarda kullanılabilecek çok çekirdekli versiyonunun çalışmalarına başlanacak."

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