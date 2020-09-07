BAKAN VARANK F1 PİSTİNDE TEHLİKE ATLATTI - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 9 yıl sonra yeniden İstanbul Park'ta yapılacak Formula 1 yarışı öncesinde İstanbul Park'ı test etti. Avitas Motorsports'un Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla ürettiği 310 beygirlik araç ile pistte tur atan Bakan Varank, bir de tehlike atlattı. Varank, aracın frenine fazla basınca spin atarak pistten çıktı.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarının özel etabı İstanbul Park'ta yapıldı. Yarışın startını veren Varank, elektrikli araç yarışlarının bundan sonra İstanbul Park'ta gerçekleştirileceğini açıkladı. Seyircili olması durumunda gençlere FORMULA 1 bileti sözü verdi.

KIRMIZI ANADOL İLE PİSTE ÇIKTI

Ödül töreni bittikten sonra Bakan Varank, tüm kategorilerde birinci olan pilotları, Avitas Motorsports tarafından Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen ralli araçlarını kullanmaya davet etti. Varank, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan 1968 model kırmızı bir Anadol A1 ile piste çıktı. Modifiye edilmiş Anadol'u kullanan Bakan Varank ikinci olurken yeni nesil bir otomobille piste çıkan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

310 BEYGİRLİK ARAÇDaha sonra Bakan Varank, Avitas Motorsports'un Dünya Ralli Kros Şampiyonasında kullanılan 2.4 litre motor hacmine sahip 310 beygir güç üreten yerli ve milli otomobilinin direksiyonuna geçti. 5.3 kilometrelik pistte Varank'ın co-pilotluğunu Avitas Genel Koordnatörü Halid Avdagiç yaptı. Bakan Varank, pistin ikinci turunda talihsizlik yaşadı. Son virajda sert fren yapan Varank'ın aracı pist dışına çıktı. Daha sonra toparlayan Varank, turunu tamamladı.

RALLİKROS YARIŞLARININ RESMİ ARACI

Turun sonunda kullandığı araca ilişkin bilgi veren Varank, "Bu araç 'Rallikros' yarışlarının resmi aracı ve bir Türk markası Avitaş tarafından Türkiye'de üretiliyor. Dünyadaki tüm ralli cross yarışmalarında bu araç kullanılıyor. Bir Türk şirketi tarafından üretilmesi, tüm dünyada rallikros yarışlarında kullanılıyor olması gurur verici. Önümüzdeki dönemde bu araçların 1000 beygir gücünde elektrikli versiyonlarını firmamız tasarımını yapıyor. Eğer kabul görürse onların 1000 beygir gücündeki elektrikli araçlarıyla rallikros yarışmaları yapılacak." ifadelerini kullandı.