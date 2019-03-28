Son Dakika Haberleri: Bakan Varank Ferah Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Bakan Varank Ferah Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

56 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Üsküdar Ferah Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Varank Ferah Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Üsküdar Ferah Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Varank, Üsküdar Ferah Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlardan Cumhur İttifakı'nın Üsküdar belediye başkan adayı Hilmi Türkmen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Binali Yıldırım'a destek istedi.

Ferah Caddesi'nde bulunan esnafın dükkanlarını ziyaret eden Varank, mahalle sakinleriyle sıcak diyaloglarda bulundu.

Varank, vatandaşların hatıra fotoğrafı isteklerini de geri çevirmedi.

Çocuklara Bayraktar TB2'nin maketini hediye etti

Ziyaretleri boyunca vatandaşlara hediye paketleri takdim eden Varank, çocuklara yerli insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin maketini hediye etti.

Varank gençlere de hediye kontör jesti yaptı.

Amatör futbol kulübü Ferah Spor'un lokalini ziyaret eden Mustafa Varank, futbolcuların yıkanan formalarının asılı bulunduğu çek-as'ların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Varank burada, her alanda gelişim için amatör ruhun önemli olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:51 Kaynak: AA

Üsküdar, Ekonomi
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