Bakan Varank Firmalara, Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi vereceğiz-1 - Son Dakika

Bakan Varank Firmalara, Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi vereceğiz-1

Bakan Varank: Firmalara, Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi vereceğizSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından koronavirüs önlem kılavuzu hazırlandığını belirterek, "Basit ama etkili tedbirler öneriyoruz.

Bakan Varank: Firmalara, Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi vereceğiz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından koronavirüs önlem kılavuzu hazırlandığını belirterek, "Basit ama etkili tedbirler öneriyoruz. Standartları sağlayan firmalara, uluslararası bir kalite belgesi şeklinde 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' vereceğiz. Uluslararası diyorum çünkü daha standartların oluşmadığı bu alanda biz dünyada öncü olmak istiyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, TSE tarafından hazırlanan 'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu tanıttı. Kılavuzun hazırlık aşamasında; Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Hıfzıssıhha Doktorları, Bilim Kurulu ve sektör temsilcilerinin görüşlerinden faydalandıklarını ve kılavuzda, sanayi işletmelerinde alınması gereken önlemlerin yer aldığını belirten Bakan Varank, "Hazırladığımız kılavuz, tüm sektörlerdeki sanayicilerin enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlıyor. Getirdiğimiz tedbirler, sanayi işletmelerinde çalışanların, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, yani tüm paydaşların sağlığını gözetiyor" dedi.

'BASİT AMA ETKİLİ TEDBİRLER ÖNERİYORUZ'

Tüm sanayicilerin kolaylıkla uygulayabileceği bir çerçeve çizdiklerini belirterek, kılavuzda tutarlı ve esnek bir yaklaşım sunduklarını ifade eden Bakan Varank, şunları söyledi:

"Örneğin gıda üretim tesisiyle, demir- çelik tesislerini aynı kefede tutmadık. Bununla birlikte firmalara yüksek maliyetlerde yüklemiyoruz. Yani, basit ama etkili tedbirler alınmasını öneriyoruz. Pandemi koşullarında firmaların bu kurallara harfiyen uyması gerekiyor. Ancak bu kurallara uyulması halinde; salgının üretime olan etkisi azalarak yok olacak, reel sektörün pandemiye karşı dayanıklılığı artacak ve dış talepte başlayan iyileşmeyle birlikte üreticilerimiz, Covid-19 sonrası dönemde rakiplerinin önüne geçecek. Kılavuzun ilk bölümde koronavirüsün bulaş özelliklerine yer verdik. İzleyen kısımda, korunma ve kontrol önlemlerini açıkladık. Ayrıca bu tedbirlerin nasıl uygulanması gerektiğini de belirttik. Birkaç somut örnek vereyim. Sanayi kuruluşuna girişte, herkesin ateşi ölçülüp kayıt altına alınmalı. Eğer ölçülen değer 38 derecenin üzerindeyse, ilgili kişi tesise alınmamalı ve 15 dakika sonra yeniden ölçüm yapılmalı. Tekrarlanan ölçümde ateş yine 38 dereceyi geçiyorsa, bu kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmalı. Yemekhaneler, üretim alanları, ofisler, toplantı salonları, mescitler, asansörler ve personel servisleri gibi ortak alanlarda da uyulması gereken kuralları belirledik."

'STANDARTLARI SAĞLAYAN FİRMALARA, COVİD-19 GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ'

Hazırlanan bu kılavuzun, firmalara sadece salgınla mücadele ederken yol göstermekle kalmayacağını ifade eden Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Bu kılavuz aynı zamanda salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, firmaların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesini de sağlayacak. Sanayi tesisleri, kılavuzda yer alan standartları sağlıyorlar ve süreçlerini buna uygun yürütüyorlarsa, TSE'ye başvurabilecekler. Bir kontrol listemiz olacak. Başvuran işletmeleri buna göre denetleyecek ve denetimi geçenlere adeta uluslararası bir kalite belgesi şeklinde 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' vereceğiz. Uluslararası diyorum çünkü daha standartların oluşmadığı bu alanda biz dünyada öncü olmak istiyoruz. Bu belge sanayicimize bazı önemli avantajlar getirecek. Örneğin çalışanların iş yerlerine güvenmesini sağlayıp, verimlilik artışlarına katkıda bulunacak. İnsan sağlığına uygun üretimi teşvik edecek ve tüketicilerin hijyen ve sanitasyon konularında kafalarındaki soru işaretlerini giderecek. Yaşadığımız bu dönemin ruhunu iyi anlamak; iç ve dış piyasaları bu gözle yeniden yorumlamak gerekiyor. Önümüzdeki dönemde uluslararası ticarette bu tip belgelendirmeler daha fazla ön plana çıkacak. Yabancı müşteriler, muhatap olduğu firmaların hijyen şartlarını sağlayıp sağlamadığına daha çok dikkat edilecek. Üretimi güvenli koşullarda gerçekleştirenler, piyasanın da hakimi olmaya başlayacaklar. Türk sanayicisi, bu eğilime yön verebilecek kabiliyettedir."

Bakan Varank Firmalara, Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi vereceğiz-1

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 02:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank Firmalara, Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi vereceğiz-1 - Son Dakika

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