Bakan Varank fotoğrafı paylaştı, sosyal medya aracı tahmin etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank fotoğrafı paylaştı, sosyal medya aracı tahmin etti - Son Dakika Ekonomi

Bakan Varank fotoğrafı paylaştı, sosyal medya aracı tahmin etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobilin 27 Aralık'ta Gebze'de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü aracın fotoğrafını paylaşması sosyal medya kullanıcılarına aracın şekli ve detaylarını tahmin etme fırsatı sundu.

Bakan Varank fotoğrafı paylaştı, sosyal medya aracı tahmin etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobilin 27 Aralık'ta Gebze'de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü aracın fotoğrafını paylaşması sosyal medya kullanıcılarına aracın şekli ve detaylarını tahmin etme fırsatı sundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobilin 27 Aralık'ta Gebze'de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü araçlara ait fotoğrafı twitter hesabından paylaştı. Fotoğrafın yayınlanması sonrasında yerli otomobil sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girdi.


Konuşulan konuların başında; yerli otomobilin İtalyan Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti ve Vietnam merkezli otomotiv şirketi VinFast için tasarladığı araçlara olan benzerliği oldu. Sosyal medyada; yerli otomobilin büyük ölçüde bu şekilde olacağı far, sis farı ve pancur kısmında değişikliklerin olabileceği ifade edildi.


27 Aralık'ta gerçekleşmesi beklenen tanıtım etkinliğinde tüm detaylar bir sır olmaktan çıkacak. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Aralık, Gebze, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü model Didem Soydan, ilk öpüşme anısını anlattı
Sosyal medyada gündem oldu! Yerli otomobilin görüntüsü böyle mi olacak? Libya'nın BM Daimi Temsilciliği: Türkiye ile anlaşma Suheyrat Anlaşması'na aykırı değil Araç çekme faaliyetleri sona eren Trafik Vafkı'nın çekicileri otoparklara toplandı

Son Dakika Haberleri
18:20 Libya'nın BM Daimi Temsilciliği: Türkiye ile anlaşma Suheyrat Anlaşması'na aykırı değil - Son Dakika Ekonomi
18:07 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Filyos Limanı ile birlikte bölge bambaşka hal alacak" - Son Dakika Ekonomi
17:52 TÜBA'dan öğretmenlere "Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu" - Son Dakika Ekonomi
17:37 TÜROFED 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi
17:29 Doğu Akdeniz'de dengeler değişti, Rum Kesimi İsrail'e sığındı: Hemen imzalayalım - Son Dakika Ekonomi
16:58 Sosyal medyada gündem oldu! Yerli otomobilin görüntüsü böyle mi olacak? - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 18:32:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank fotoğrafı paylaştı, sosyal medya aracı tahmin etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]