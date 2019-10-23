Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, fuarda pastırma dağıttı
Son Dakika Genel Bakan Varank, fuarda pastırma dağıttı

Bakan Varank, fuarda pastırma dağıttı

1 saat önce

Bakan Varank, fuarda pastırma dağıttıANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10'uncu Yöresel Ürünler Fuarı'nda yer alan Kayseri standında eldivenleri giydi, kendisinden pastırma isteyenlere pastırma ikramında bulundu.

Bakan Varank, fuarda pastırma dağıttı

ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10'uncu Yöresel Ürünler Fuarı'nda yer alan Kayseri standında eldivenleri giydi, kendisinden pastırma isteyenlere pastırma ikramında bulundu.

'Sizin oraların nesi meşhur?' sloganıyla 23-27 Ekim tarihlerinde açık kalacak YÖREX'te, 7 bölgeden 81 il, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 18 kalkınma ajansı, 150 civarında oda ve borsa ile toplam 647 civarında katılımcı firma, yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. 250 bin ziyaretçinin hedeflendiği YÖREX için, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, fuara katılan bazı il ve ilçelerin belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile ziyaretçiler katıldı.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Kurdeleyi kesen Bakan Varank, fuarı uluslararası marka haline getirmek için çalışacaklarını kaydetti. Coğrafi işaretli ürünlerden maksimum faydayı elde etmek için Türkiye olarak çalışacaklarını ifade eden Varank, fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışın ardından heyet, tek tek stantları ziyaret etti. Bakan Varank, ilk olarak halı dokuyan kadının yanına giderek, halıya ilmek attı.

Daha sonra Antalya'nın meşhur tarhanasının ve kabak tatlısının tanıtıldığı standa giden Bakan Varank, kendisini takip eden basın mensuplarına tatlı ikramında bulundu.

Ardından heyet Kayseri'nin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı standa geçti. Eldivenleri giyerek eline bıçak alan Bakan Varank, kendisinden pastırma isteyenlere pastırma ikramında bulundu.

Kayseri standının ardından Kırklareli'nin standına giden Varank, kentin yöresel ürünleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Mustafa Varank, diğer stantları da ziyaret ederek, fuardan ayrıldı.

Bakan Varank, fuarda pastırma dağıttı

Mustafa Varank, Antalya, Kayseri, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Televizyon programında aradığı karısını, yakarak öldürdüğü ortaya çıktı
Eşini öldürüp yaktıktan sonra orucunu açmış Erdoğan'dan masadaki haritayı kapatmasını isteyen Putin'e yanıt: Ne kadar çalıştığımızı görsünler Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri devam ediyor: Çok sayıda katyuşa roketi ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 21:49:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, fuarda pastırma dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]