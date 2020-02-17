Bakan Varank, fuaye alanındaki stantları gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank, fuaye alanındaki stantları gezdi - Son Dakika

Bakan Varank, fuaye alanındaki stantları gezdi

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'deki İngiliz Yatırımcılarla Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'deki İngiliz Yatırımcılarla Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal'la birlikte, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı tarafından düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'na katıldı.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya (EECAN) Ticari Komiseri Judith Slater, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanlığı İhracat Bölümü Genel Direktörü John Mahon'un katılımıyla düzenlenen konferansta, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon ajandası hakkında bilgiler veren Varank, daha sonra Türkiye'deki İngiliz Yatırımcılarla Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Varank daha sonra konferansın fuaye alanındaki stantları gezerek İngiliz şirketlerin inovatif ürün ve hizmetlerini inceledi.

Bakan Varank, fuaye alanındaki stantları gezdi

Birleşik Krallık, Mustafa Varank, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

EURO 2020 için 28 milyondan fazla bilet talep edildi
TASS: NATO, Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna askeri destek vermeyecek İran'dan Türkiye'ye çağrı: Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki ortak çalışmaları devam etmeli Galatasaray Kulübü, "Central Rent A Car"la iş birliği yaptı

Son Dakika Haberleri
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 21:16:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank, fuaye alanındaki stantları gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]