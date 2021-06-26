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Bakan Varank, Gaziantep Model Fabrika'nın açılışını yaptı - Son Dakika

Bakan Varank, Gaziantep Model Fabrika'nın açılışını yaptı

26.06.2021 18:06
Bakan Varank, Gaziantep Model Fabrika'nın açılışını yaptı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Merkezi'nin resmi (Model Fabrika) açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gaziantep protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Merkezi'nin resmi (Model Fabrika) açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gaziantep protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Model Fabrika'da kurulu olan üretim hatlarını, teknik altyapıyı ve yapılan çalışmaları inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve il protokolüne merkezin girişimcilik, dijitalleşme ve yalın üretim konusunda şirketlere ve girişimcilere yönelik sunduğu hizmetler, firmalara verilen eğitimler ve uygulamalarla ilgili sunum yapıldı.

"Bu güzel eseri Gaziantep'e kazandırdığımız için çok mutluyuz"

Model Fabrika'nın kurulmasının bakanlığın hedeflerinden birisi olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Model Fabrikalar sanayinin verimliliğini artıran projelerdir. Bakanlık olarak Model Fabrikalardan bir tanesini Gaziantep'e kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Buralara gelen firma temsilcileri yalın üretimle ilgili eğitimlerini alıp kendi işletmelerinde uyguluyorlar. Bu eğitimler dijitalleşme yolunda önemli katkılar sağlıyor. Model Fabrikalarımızdan faydalanan firmalarda yüzde 150'ye varan verimlilik artışlarının olduğunu görebiliyoruz. Firmalar ekstra hiçbir yatırım yapmadan sadece süreçleri yalınlaştırarak verimlilik artışlarını sağlayabilirler. Biz bu güzel eseri Gaziantep'e kazandırdığımız için çok mutluyuz. İnşallah Gaziantep Model Fabrika, Gaziantep ve bölgeye hizmet edecek bir mekan olacak" dedi.

"Model fabrika ile sanayide dönüşümün sağlanmasını hedefliyoruz"

Model Fabrika'da yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler veren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerle kurduğumuz Model Fabrika ile firmalarımıza dijital dönüşüm, verimlilik, endüstri 4.0, yalın üretim alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bunların yanında 'öğren ve dönüş' programları çerçevesinde sanayide dönüşümün sağlanmasını hedefliyor, üretim ortamında katılımcılara bir fabrikanın daha verimli olabilmesi için gereken tüm süreçleri uygulayarak öğretme imkanı sunuyoruz. Merkezimiz ile bugün itibariyle 6 firmada pilot olarak öğren-dönüş programını tamamlayan işletmelerin verimli çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Şu an ikinci etap programı için hazırlıklar yapılmakta, eğitim ve danışmanlık yapılacak firmalar belirlenmektedir" şeklinde konuştu.

Model Fabrikalardan eğitim ve danışmanlık alan firmalara devletin teşvik mekanizmaları ile pozitif ayrımcılık yapmasının önemine işaret eden Adnan Ünverdi, bu anlamda bir dizi beklentilerinin olduğunu belirterek, "SGK desteği, kredilerde faiz desteği, vergisel avantajlar gibi desteklerin verilmesi firmalarımızın rekabetçiliğine katkıda bulunacaktır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın 'Enerji Kimlik Belgesi' uygulamasına benzer bir uygulama ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından da üretimde verimliliğin artırılması için işletmelerin Model Fabrikalardan 'Verimlilik Kimlik Belgesi' alması konusunda bir uygulama hayata geçirilebilir. Ayrıca Gaziantep sanayisinin yüksek teknoloji seviyesinde üretim yapması için Gaziantep Sanayi Odası olarak Sanayide Dönüşüm Projesini başlattık. Bu bağlamda başta makine metal sektörü olmak üzere diğer sektörlerin de kritik metal parçaların üretilmesinde Isıl işlem ihtiyacı öne çıkmıştır. Gaziantep firmaları bu ihtiyacını şehir dışından karşılamaktadır. Isıl işlem ihtiyacının şehir dışından karşılanması zaman ve maliyet artışına sebep olmaktadır. Model Fabrikamızın kurulması aşamasında ve devamında bizlere desteklerini esirgemeyen, çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a ve Bakanlık yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve kent protokolü daha sonra açılış kurdelesini keserek, Model Fabrika makine parkurunu gezdi. Bakan Varank ve beraberindeki heyet yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis Başkanı Hilmi Teymur, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Bakanlık yetkilileri, kurum müdürleri ve protokol üyeleri katıldı. - GAZİANTEP

Bakan Varank, Gaziantep Model Fabrika'nın açılışını yaptı
Bakan Varank, Gaziantep Model Fabrika'nın açılışını yaptı
Bakan Varank, Gaziantep Model Fabrika'nın açılışını yaptı
Bakan Varank, Gaziantep Model Fabrika'nın açılışını yaptı
Bakan Varank, Gaziantep Model Fabrika'nın açılışını yaptı
Bakan Varank, Gaziantep Model Fabrika'nın açılışını yaptı

Mustafa Varank, geri dönüşüm, Gaziantep, Fabrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, Gaziantep Model Fabrika'nın açılışını yaptı - Son Dakika Ekonomi


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