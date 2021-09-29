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Bakan Varank, Gebze Teknik Üniversitesi akademik yılı açılışında konuştu: (1) - Son Dakika

Bakan Varank, Gebze Teknik Üniversitesi akademik yılı açılışında konuştu: (1)

29.09.2021 12:03
Bakan Varank, Gebze Teknik Üniversitesi akademik yılı açılışında konuştu: (1), System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK vasıtasıyla uyguladıkları Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile alanında lider bilim insanlarını dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye çektiklerini belirterek, "Programın ilk çağrısında 127 araştırmacının 21 farklı ülkeden...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK vasıtasıyla uyguladıkları Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile alanında lider bilim insanlarını dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye çektiklerini belirterek, "Programın ilk çağrısında 127 araştırmacının 21 farklı ülkeden ekosistemimize çekilmesini sağladık." dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 2021-2022 akademik yılı açılış töreninde konuşan Varank, okullarından çok uzun süre uzak kalan öğrencilerin heyecanını paylaştığını, gençlerin salgının gölgesinde geçen son 1,5 yılda kampüs atmosferini, yüz yüze eğitim tecrübesini yaşayamadığını söyledi.

Salgınla mücadelede önemli mesafeler kat ettiklerine işaret eden Varank, "Şimdi yeniden yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bilimin merkezi üniversitelerimiz tekrar eski canlı günlerine dönüyor. Tabii bu sevincimizin kesintiye uğramaması için tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamamız gerekiyor. Herkesin aşısını olması, maske, mesafe, temizlik kurallarına harfiyen uyması şart. Hep birlikte bu illeti yeneceğiz ve ülkemizi pandemi sonrası sürecin kazananı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Varank, gençlere çekinmeden aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunarak, yerli aşı çalışmalarında gönüllü olduğuna ve salgınla mücadelede aşının önemine değindi.

Üniversitelerin, bilginin üretildiği ve teknolojinin geliştirildiği, nitelikli insan kaynağının yetiştiği değerli kurumlar olduğunu aktaran Varank, üniversitelerin bu açıdan ülkenin kalkınma hamlesinde hayati rolü bulunduğunu vurguladı.

"Milyonlarca gencimiz devlet üniversitelerinde ücretsiz şekilde eğitim alabiliyor"

Bakan Varank, bunun bilincinde olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren üniversitelerin niceliğini ve niteliğini artıracak işlere odaklandıklarını anlatarak, her alanda olduğu gibi yüksek öğretim alanında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük reformlara imza attıklarını kaydetti.

Varank, 19 yıl önce, ülkenin belli şehirlerinde toplanmış az sayıda üniversite bulunduğunu, gençlerin büyük çoğunluğu için üniversitelere ulaşmanın bir hayalden ibaret olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Üstün başarı gösterip buraları kazansalar bile maddi zorluklar nedeniyle okuyamayan gençlerimiz vardı. Bugün, Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde 81 ilimizin tamamında üniversite bulunuyor. Milyonlarca gencimiz devlet üniversitelerinde ücretsiz şekilde eğitim alabiliyor. Devlet yurtlarında çok uygun fiyatlara konaklayabiliyor. Yine devletimiz tarafından sağlanan burslarla ya da kredilerle masraflarını karşılayabiliyor. Yaptığımız yatırımlar sayesinde yükseköğretimi, eğitime ulaşım imkanı olan dar grupların tekelinden çıkardık. Hamd olsun, artık isteyen her gencimizin yükseköğretime erişme hakkı var. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz en büyük sermayemiz. Ekonomide, sanayide ve özellikle teknolojide yapacağımız atılımları ancak iyi yetişmiş bir gençliğin öncülüğünde gerçekleştirebiliriz. Bugün geldiğimiz noktada üniversitelerimizin nicelik sorunu çözülmüştür. Şimdi ise önceliğimiz, üniversitelerin niteliğinin artırılması. Bunun için de hem Bakanlık olarak hem de diğer kurumlarımızla çok özel politikalar tasarlayıp uyguluyoruz. Üniversitelerimizin ihtisaslaşmasını, ülkemizin ekonomisine daha büyük katkılar sunmasını istiyoruz."

Bakan Varank, üniversite öğrencisi olduğu dönemde yaşanan sıkıntıları anlatarak, AK Parti hükümetlerinin öğrencilere sağladığı desteklerden bahsetti.

"Gelin her alanda iş birliklerimizi geliştirelim"

Dünya genelinde de artık üniversitelerin tek tip teorik eğitimler verilen izole yapılar olma döneminin bittiğine dikkati çeken Varank, bu yüzden Türkiye'deki üniversitelerin de çevresindeki ekonomik ve sosyal hayatla daha fazla iç içe olması, bu alanlardaki yeniliklere öncülük etmesi gerektiğini belirtti.

Sanayicilere ve akademi camiasına çağrıda bulunan Varank, şunları kaydetti:

"Gelin her alanda iş birliklerimizi geliştirelim, yaygınlaştıralım ve hep beraber daha büyük işlere imza atalım. Kamu olarak her zaman yanınızdayız. Bu iş birlikleri için gerekli tüm altyapıları kurduk, hala da geliştiriyoruz. Araştırma altyapılarımız, test laboratuvarlarımız, teknoloji geliştirme bölgelerimiz, teknoloji transfer ofislerimiz, girişimcilik merkezlerimiz her zaman hizmetinizde. Fikri mülkiyetin korunmasıyla ilgili çok iyi işleyen bir sistem inşa ettik. Akademiye yönelik o kadar çok desteğimiz var ki yeter ki yenilikçi projelerle gelin. Konu artık imkansızlıktan daha çok vizyonla ilgili. Artık üniversitelerimizde katma değere dönüşecek daha fazla bilginin ve teknolojinin üretilmesine, bunların ticarileştirilerek ekonomiye kazandırılmasına ihtiyacımız var. Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla yaşandığı bu dijital çağda rekabetçiliğimizi koruyabilmemizin yolu ancak üniversitelerimizin aktif katkısıyla mümkün. Akademi dünyamızdan bu konuya çok daha özel bir ilgi beklediğimi belirtmek istiyorum."

"Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu sanayi ve teknoloji politikalarımızın omurgasını oluşturuyor"

Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çerçevesi çizilen Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu'nun sanayi ve teknoloji politikalarının omurgasını oluşturduğunu ifade ederek, ülkeyi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi konumuna getirecek kapsamlı politikaları bu vizyon çerçevesinde uyguladıklarını vurguladı.

Gençlerin ve bilim insanlarının, milli teknoloji hamlesinin figüranları olmadığını, baş rol oyuncuları olduğuna işaret eden Varank, "Yüksek teknoloji, girişimcilik ve beşeri sermaye, tasarladığımız politikalarda ana odakları oluşturuyor. Tabii bu konularda üniversitelerimizin kritik rolleri ve katkıları söz konusu. Bu doğrultuda Bakanlık olarak üniversitelerimize ve akademisyenlerimize önemli destekler sağlıyoruz. Mesela TUBİTAK vasıtasıyla uyguladığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile alanında lider bilim insanlarını dünyanın dört bir yanından ülkemize çekiyoruz. Programın ilk çağrısında 127 araştırmacının 21 farklı ülkeden ekosistemimize çekilmesini sağladık. Her bir araştırmacının en az 5 lisansüstü öğrenci yetiştireceğini düşündüğünüzde programın çarpan etkisinin çok daha fazla olacağı aşikar. Bu programı, şimdi ulusal düzeyde uyguladığımız bir versiyonu da var. Ülke içinde görev yapan siz değerli akademisyenlerimizin de bundan istifade etmenizi tavsiye ederim." diye konuştu.

Varank, benzer şekilde Sanayi Doktora Programı ile de üniversite-sanayi iş birliğinde nitelikli insan kaynağının yetişmesine destek verdiklerini dile getirerek, "Halihazırda 49 üniversitenin, 210 sanayi kuruluşuyla birlikte yürüttüğü projelerle 1162 doktora öğrenci eğitimlerine devam ediyor. Stajyer Araştırmacı Burs Programı ile daha lisans seviyesindeki öğrencilerimizin araştırma ekosistemine doğrudan dahil olmasının önünü açıyoruz. İlk çağrımız kapsamında 145 farklı üniversiteden toplam 1500 lisans öğrencisi TÜBİTAK tarafından desteklenen veya yürütülen araştırma projelerinde bizzat görev aldı. Genç yaşlarda Ar-Ge ve yenilik ekosistemindeki atmosferi teneffüs eden bu gençlerimizin ileride çok önemli araştırma projelerine imza atacağına yürekten inanıyorum. Önceki gün, Sayın Cumhurbaşkanımız akademiye yönelik iki yeni destek programının duyurusunu bizzat yaptı. Bunlardan ilki Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın 2021 yılı çağrısı. Bu çağrıda da 1500 lisans öğrencimize ulaşarak onlardan araştırma projelerinde istifade etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Gebze Teknik Üniversitesi, Togo Cumhuriyeti, Mustafa Varank, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Varank, Gebze Teknik Üniversitesi akademik yılı açılışında konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Varank, Gebze Teknik Üniversitesi akademik yılı açılışında konuştu: (1) - Son Dakika
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