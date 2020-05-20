Bakan Varank: "Gebze ve Ankara'da OSB'lerde Kovid-19 testleri düzenli olarak testler yapılıyor,...
Bakan Varank: "Gebze ve Ankara'da OSB'lerde Kovid-19 testleri düzenli olarak testler yapılıyor, vaka oranları çok çok düşük seviyelerde"
Bakan Varank: "Gebze ve Ankara'da OSB'lerde Kovid-19 testleri düzenli olarak testler yapılıyor, vaka oranları çok çok düşük seviyelerde"
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 01:26 Kaynak: AA
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