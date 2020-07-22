Bakan Varank: "Gençleri sanayi sektörüne yönlendirmeyi, bu alanda yetiştirmeyi de son derece... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Bakan Varank: "Gençleri sanayi sektörüne yönlendirmeyi, bu alanda yetiştirmeyi de son derece önemsiyoruz. Temellerini bugün atacağımız Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi bu açıdan kritik öneme sahip. 16 milyon liralık bu projenin 10 milyon lirası kalkınma ajansımız tarafından finanse edilecek. Bu merkezin hayata geçmesiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücünü yetiştirmek üzere yılda 2 bin kişiye uygulamalı eğitimler verilecek, üniversite-sanayi iş birliği projeleri hayata geçecek, çevre OSB'leri de dahil ettiğimizde 3 bine yakın firmanın yenilikçi ürün geliştirme kapasitesi artacak." dedi