Bakan Varank, gençlerle basketbol oynadı - Son Dakika
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Bakan Varank, gençlerle basketbol oynadı

29.04.2022 11:56

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenler Gençlik Buluşmaları'nda gençler ile basketbol oynadı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenler Gençlik Buluşmaları'nda gençler ile basketbol oynadı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Mustafa Varank, AK Parti Esenler Gençlik Kolları'nın ev sahipliğinde, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve gençlerin de yer aldığı 'Esenler Gençlik Buluşması'na katıldı. Bakan Varank, ramazan ayının başından bu yana sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılarla gençlerle bir araya gelip, farklı iftar organizasyonlarında aynı sofrayı paylaştığını belirtti. Bir gencin geleceğin meslekleriyle ilgili sorusu üzerine Bakan Varank, teknolojinin gelişmesiyle birlikte mesleklerin de değiştiğini belirterek, "Birçok şirket daha önce hiç olmayan meslek mensuplarını kendi bünyelerinde barındırmaya başladı. 5 sene önce 'veri etiketleyicisi' diye bir meslek yokken artık şirketler veri etiketleyen insanları işe almaya başladılar" dedi.

'YAZILIM HER SEKTÖRÜN İHTİYACI'

Varank, yazılım sektörünün her sektörün ihtiyaç duyduğu alanlardan bir tanesi haline geldiğini anlatarak, "Yeni yazılımcılar yetiştirmek üzere Ekol 42 yazılım okulunu İstanbul'da ve Kocaeli'de açtık. Ortalama 3 yılda buradan mezun olan insanlar, yüzde 100 iş bulabiliyor. Farklı programlarla, gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlamış oluyoruz" diye konuştu.

Varank, buradaki programın ardından gençlerin, 'Sayın Bakanım sizi Cumhurbaşkanımızla oynadığınız basketbol maçlarından takip ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde bir basketbol sahası var, bizimle bir maç yapar mısınız?' teklifiyle sahaya çıktı. Gençlerle 2'ye 2 yapılan basketbol maçından Bakan Varank'ın takımı, galip ayrıldı.

Bakan Varank, gençlerle basketbol oynadı
Bakan Varank, gençlerle basketbol oynadı
Bakan Varank, gençlerle basketbol oynadı
Bakan Varank, gençlerle basketbol oynadı
Bakan Varank, gençlerle basketbol oynadı
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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