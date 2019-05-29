Bakan Varank, gençlerle sahurda buluştu

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı üzerinde davet ettiği gençlerle, Atatürk Orman Çiftliği'nde buluşarak, sahur yaptı.Sosyal medyayı etkin kullanmasıyla bilinen Bakan Mustafa Varank, sahur vakti yaklaşırken, Twitter hesabından, "Gençler; Atatürk Orman Çiftliği civarında bu gece bir sahur yapsak kimler gelir?" diye sordu. Bakan Varank'ın çağrısına gençler olumlu cevap verdi. "Babam o saatte yollamaz. Bir yol varsa gelmek isteriz ama" şeklinde yazan bir kıza, bakanlığın resmi Twitter hesabından "Merhaba, telefon numaranızı DM üzerinden alabilir miyiz?" mesajı gönderildi. Babasından izin alınan genç kız ile birçok genç, yaklaşık 2 saat içinde Bakan Varank ile Atatürk Orman Çiftliği'ndeki kokoreççide buluştu. Çoğunluğu üniversiteli olan gençler, Bakan Varank'a teşekkür ederek, karşılaştıkları sorunları anlattı. Sahurun ardından ulaşım imkanı olmayan gençler, araçlarla evlerine ve yurtlarına bırakıldı.'GENÇLERİN DİLİNİ YAKALAYABİLMEK ÖNEMLİ'Bakan Varank, gençlerle sahurda buluşmasıyla ilgili, "Sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya çalışan bir insanım. Uzun yıllardır da kullanıyorum. Sosyal medya, özellikle gençlerin rağbet ettiği, orada vakit geçirdiği bir ortam. Dolayısıyla onların dilini yakalayabilmek önemli. Bugün de güzel bir iş yapalım dedik. Takipçilerimizi burada, Atatürk Orman Çiftliği'nde sahura davet ettim. Gelen cevaplardan bazılarının buna inanmadığını da gördüm. Ama buraya gelerek bizzat yaşayarak, şimdi memnuniyetini ifade edenler var. Oldukça güzel geri dönüşler aldık. Burada 60-70 kişi var. İnşallah bir sonraki davetimizi yine sosyal medya üzerinden, spontane bir biçimde yaparız. Daha fazla, bütün cevap verenleri davet edebileceğimiz bir etkinlik yaparız. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak zaten gençlerle iletişimi olan, gençlerle ilgili faaliyetleri olan bir bakanlığız. Bunu da en etkin biçimde yapabilmek için sosyal medyayı etkili kullanarak netice aldığımıza inanıyoruz. Böyle faaliyetlerimize devam edeceğiz. Hem bizler memnun olduk hem de buraya gelen kardeşlerimiz memnun oldu" ifadelerini kullandı.

- Ankara