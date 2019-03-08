Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: "(Göbeklitepe'nin Resmi Açılışı) Şanlıurfa'yı Turizmde Parlayan Bir Yıldız Olma...

Bakan Varank: "(Göbeklitepe'nin Resmi Açılışı) Şanlıurfa'yı Turizmde Parlayan Bir Yıldız Olma...

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şehir merkezindeki miting alanında halka hitap etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şehir merkezindeki miting alanında halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:59 Kaynak: AA

Mustafa Varank, Güncel
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