Bakan Varank: "(Göbeklitepe'nin Resmi Açılışı) Şanlıurfa'yı Turizmde Parlayan Bir Yıldız Olma...
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şehir merkezindeki miting alanında halka hitap etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şehir merkezindeki miting alanında halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:59 Kaynak: AA
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