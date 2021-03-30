Bakan Varank: "(Grafen Seri Üretim Tesisi) Türkiye, bugün açılışını yaptığımız yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor."
30.03.2021 10:57
Bakan Varank: "(Grafen Seri Üretim Tesisi) Türkiye, bugün açılışını yaptığımız yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor.
Bakan Varank: "(Grafen Seri Üretim Tesisi) Türkiye, bugün açılışını yaptığımız yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor."
Türkiye, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Varank: '(Grafen Seri Üretim Tesisi) Türkiye, bugün açılışını yaptığımız yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor.' - Son Dakika Ekonomi
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