Bakan Varank: Güvenilir ve hijyenik eğitim için MEB ile protokol imzalayacağız - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile pazartesi günü eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan protokolü imzalayacaklarını söyledi.

Bakan Varank, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) 59'uncu Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Programda konuşan Bakan Varank, TSE'nin bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların sacayaklarından birini oluşturduğunu anlattı. Pandemi sürecinde TSE ile piyasalara doğrudan dokunan ve üretimde sürekliliği teşvik eden kritik adımlar attıklarını belirten Bakan Varank, "Yapılan özverili çalışmalar sayesinde, piyasanın ihtiyaç duyduğu alanlarda çok hızlı alternatifler geliştirildi. Yıkanabilir bez maskeler için kriterleri belirledik. Tasarımdan üretime, filtrasyon etkinliğinden kullanım sonrası imhaya kadar tüm aşamaları yazılı hale getirdik. Böylece yıkanabilir bez maskeler, kullan-at maskelerin alternatifi oldu. İmalat sanayinde çalışanların sağlığını korumak, üretimde devamlılığı sağlamak için alınması gereken önlemlere ilişkin bir kılavuz hazırladık. Bir sonraki adımda, bu kılavuzu hizmetler sektörü için genişlettik. Önerdiğimiz tedbirleri uygulayan firmalara, Covid-19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Kalite Belgeleri vermeye başladık. Şimdiye kadar 411 firma Güvenli Üretim Belgesi alırken, hizmetler sektöründe de 39 firma Güvenli Hizmet Belgelerini aldı. Bu çalışmaların sahadaki karşılığını görmek oldukça memnuniyet verici. Belgeyi alan firmalardan çok yapıcı geri dönüşler ve teşekkür mesajları alıyoruz" dedi.

'MEB İLE PROTOKOL İMZALAYACAĞIZ'Bakan Varank, okullarda yüz yüze eğitimin sürdürülmesi için başlattıkları çalışmaların tamamlandığını ve Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzalayacaklarını kaydetti. Bakan Varank, "Enstitümüzün saha tecrübesini; Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının önerileri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları, UNESCO ve OECD tarafından yayınlanan kriterlerle bir araya getirdik. Nihai çıktımız; Eğitim Kurumları için Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu oldu. Pazartesi günü imzalayacağımız protokol, eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlıyor" ifadelerini kullandı.'788 KİŞİYE SERTİFİKA VERDİK'Önümüzdeki dönemde TSE ile Türkiye 'yi standartları belirleyen ülkelerden biri haline getireceklerini vurgulayan Bakan Varank, şunları söyledi: "Bu kapsamda sanayicimizin yer aldığı komiteler kurarak; teknoloji standartları ağırlıklı olmak üzere uluslararası standardizasyon süreçlerine daha aktif katılım sağlayacağız. TSE her yıl yaklaşık, 20 bin ürün belgesi, 4 bin yönetim sistem belgesi ve 30 bin hizmet yeterlilik belgesinin denetimini yapıyor. Eğitim programlarıyla yaklaşık 30 bin kişinin teknik yetkinliğini belgeliyor, 100 binin üzerinde gözetim-muayene işlemi yürütüyor. 5 bini aşkın deney-kalibrasyon raporu ile ulaşım-lojistik alanında 300 binin üzerinde belge düzenliyor. Ayrıca siber güvenlik konusunda güvenlik testi yapan kişilerin eğitim ve belgelendirilmesini de yapıyor, ülkemize bu alanda yetişmiş uzmanlar kazandırıyoruz. Bu amaçla 2014 yılından beri Beyaz Şapkalı Hacker- Sızma Testi Uzmanı Belgesi veriyoruz. Bugüne kadar bu alanda 788 kişiye sertifika verdik."

Konuşmaların ardından TSE Başkanı Adem Şahin, Bakan Varank'a Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni takdim etti.