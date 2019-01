Bakan Varank Hatay'dan Müjde Verdi

Sanayicilere Hatay 'dan müjde veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "KOSGEB bu hafta KOBİ Gelişim Destek Programı'nın çağrısına çıkacak. İmalat sanayiinde dijitalleşme temasıyla başlatacağımız bu programın bütçesi 350 milyon lira olarak belirlendi. Sanayinin milli imkanlarla dijitalleşmesi adına önemli fırsatlar barındıran bu programla akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ'lere ilk kez devlet olarak destek sağlamış olacağız" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , sanayinin milli imkanlarla dijitalleşmesine yönelik önemli bir açıklama yaptı. Sanayicilerin görüş ve taleplerini yerinde almak için il ziyaretleri düzenleyen Bakan Varank, Hatay'da temaslarda bulundu. Vali Rahmi Doğan 'ı ziyaret eden Varank, ardından Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi inşaatında incelemelerde bulundu. Varank, Antakya Organize Sanayi Bölgesi 'nde de Pres Makina'nın açılışını gerçekleştirerek, İskenderun 2'nci Organize Sanayi Sitesi'nde sanayicilerle bir araya geldi.Pres Makina'nın yeni fabrikasının hem Hatay'a hem de Türkiye 'ye hayırlı olmasını dileyen Varank, "Ne mutlu ki bu fabrikanın hayata geçmesinde ve istihdam kapısı olmasında Bakanlığımızın verdiği yatırım teşviğinin katkısı var. Buradan patronunuza da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Marifet iltifata tabi. Devletimizin katkısını zikretmesini memnuniyetle karşılıyorum. 14 milyon dolarlık bu yatırım KDV istisnası, vergi indirimi, faiz desteği ve 7 yıl boyunca Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği'nden faydalanıyor" ifadelerini kullandı.Fabrikanın istihdam kapasitesinin zamanla daha da artacağı bilgisini aldığını kaydeden Varank, "Beni bu yatırımda özellikle heyecanlandıran husus, makinelerinin tüm imalat sürecinin yüzde 100 yerli olması. Ülkemizde yatırım yapılmadığı iddialarına en güzel yanıtı sizin gibi girişimciler, sanayiciler veriyor" diye konuştu.Varank, bakanlık olarak sanayicilerin üzerindeki yükleri azaltmayı kendilerine görev edindiklerini belirterek, " Ankara 'da kapalı kapılar ardında çalışan bir Bakanlık değiliz. İl il geziyoruz, yerelin önerilerini dinliyor ve varsa problemlerine yerinde çözüm arıyoruz. Sanayicinin ve girişimcinin fiziken de yanında olmayı çok önemsiyoruz. Sanayi sektörü, güçlü ve sürdürülebilir büyümenin lokomotifi. Buradan hareketle sektörü desteklemek adına somut adımlar atıyoruz" dedi.Yıl boyu asgari ücret desteği Tayyip Erdoğan 'ın geçen ay reel sektöre yönelik verdiği müjdeleri hatırlatan Varank, "Bu sene ve önümüzdeki yıl ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek. Geçen sene asgari ücret desteğini ilk 9 ay uygulamıştık. İnşallah bu sene tam yıl uygulayacağız. Geçen sene 9,5 milyon vatandaşımız bu destekten faydalandı ve 7,5 milyar liralık bir ödemeyi devletimizin kasasından sanayicilere gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı."10 milyon kişiye ulaştık"Bakan Varank, 2018'de tüm işverenlerin sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puan indiriminden faydalandığını anlatarak, "Böylelikle 10 milyon kişiye ulaştık ve toplamda 14,7 milyar lirayla işverenlerimize destek olduk. 51 ilimizde 5 puanlık indirime artı bir puan bölgesel istihdam teşviğini ekleyerek 1,5 milyon vatandaşımız için 1,5 milyar lira ekstra katkı sağladık. Bu destekleri 2019'da da devam ettireceğiz. KOBİ ve ticarethanelerde kullanılan doğalgazın fiyatında da yüzde 10'luk indirim yaptık" diye konuştu."Yakında paylaşacağız"Reel sektörden yatırım ve istihdam iştahını kaybetmemesi talebinde bulunan Varank, "Buradaki program bittiğinde İskenderun II OSB 'ye hareket edeceğiz. Burada parsellerin tamamı tahsis edildi, projelerin bir an önce tamamlanmasını umut ediyorum. Siz değerli sanayicilerimizin, OSB'lerdeki ve endüstri bölgelerindeki yatırımlarını teşvik etmek adına önemli birtakım düzenlemeleri yakında kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı."Türkiye ortalamasının üç katı"Hatay özelinde birkaç konuya vurgu yapmak istediğini söyleyen Varank, konuşmasına şöyle devam etti:"Geçen seneyi 2,8 milyar dolarlık bir ihracatla kapattınız, ki bu tutar bir önceki seneye göre yüzde 23'lük bir artışa tekabül ediyor. Türkiye ortalamasının üç katı. Bu ihracatın yüzde 58'ini tek başına çelik sektörü sırtlanmış. Tek başına bu bile Hatay'ın sanayimiz için önemini ortaya koyuyor. İlimizde farklı sektörlerde düzenlenen 368 teşvik belgesiyle 10 milyar liralık sabit sermaye yatırımını destekledik ve 13 bin kişilik ilave istihdam oluşmasına katkı sağladık. Sunduğumuz destekler sadece yatırım teşvikleriyle sınırlı kalmadı. KOSGEB aracılığıyla ilimizdeki 2 bin 180 KOBİ'ye bugüne kadar 20 milyon lira katkı sağladık. Yine 5 bin 300 işletmeye 22 milyon lira kredi finansman desteği sunarak, 212 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. Ar-Ge'nin katma değerli üretimdeki kaldıraç etkisini biliyoruz. Bu amaçla ilimizdeki teknoparkları desteklemeye devam edeceğiz. TÜBİTAK'ın sanayi Ar-Ge desteklerinden 36 farklı proje faydalandı ve bu projelere 8 milyon lira hibe verdik.""Mali disiplinden taviz yok"Sanayicilere bir müjde vermek istediğini kaydeden Varank, "KOSGEB bu hafta KOBİ Gelişim Destek Programı'nın çağrısına çıkacak. İmalat sanayiinde dijitalleşme temasıyla başlatacağımız bu programın bütçesi 350 milyon lira olarak belirlendi. Sanayinin milli imkanlarla dijitalleşmesi adına önemli fırsatlar barındıran bu programla akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ'lere ilk kez devlet olarak destek sağlamış olacağız. Böylece hem teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin hem de teknoloji kullanıcısı imalatçı KOBİ'lerin büyümesine katkı sağlayacağız. Yeri gelmişken şunu da vurgulamam gerekiyor. Açıkladığımız bu programların her biri 2019 bütçesinde karşılığı olan programlar. Yani, mali disiplinden de asla taviz vermek gibi bir durumumuz söz konusu değil" dedi."Hatay doğru karar verecek"Varank, Hatay'ı çok sevdiklerini, Hatay'a hizmet etmekten gurur duyduklarını ifade ederek, "Hatayımıza 16 senede 27.5 milyar liralık yatırım yaptık. Bundan sonra da en güzel bir biçimde Hatayımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama biliyorsunuz merkezi hükümet ile yerel yönetimler ne derece uyumlu, ne derece beraber hareket ederse netice almakta, verim almakta o manada güzel oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlerde ben Hatay'ın doğru karar vereceğine de yürekten inanıyorum. Sözlerimi bitirirken, resmi açılışını yaptığımız bu fabrikanın bereketli kazançları olmasını diliyor, yerlileşme adına göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü firmaya teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu. - HATAY