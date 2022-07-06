TÜBİTAK GIDA İNOVASYON MERKEZİ AÇILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu'nun açılışına katıldı. Açılışta konuşan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, dünyada gıda öz güvenliğinin önemli gündemlerden olduğunu söyleyerek, Çalıştığımız merkezin en önemli özelliği, özellikle pandemi sonrasında dünyadaki ana gündem şu an gıda öz güvenliği. Pandemi dönemi beraberinde 3 gündemi ön plana getirdi. Biyogüvenlik, siber güvenlik ve gıda öz güvenliği. Bu proje 2018 yılında başladığında belki gıdaya ulaşım noktası bu denli önemli değildi ama şu an bütün dünyanın ve doğal olarak ülkemizin de en önemli gündemi gıda. Dolayısıyla bu anlamda buradaki bu girişimin, araştırma merkezinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum dedi.

'GIDA SEKTÖRÜMÜZ SANAYİMİZİN TEMEL DİREKLERİNDEN'

Bakanı Varank ise 'Rekabetçi Sektörler Programı' kapsamında AB ile ortaklaşa finanse edilen projenin bütçesinin 27 milyon euro olduğunu belirterek, Diğer bir ifadeyle program bünyesinde desteklenen en büyük projelerden bir tanesi. Bu elbette çok önemli bir rakam ama yine de Türk gıda imalatı sektörünün potansiyeli yanında hiçbir proje tek başına yeterli değil. Çünkü gıda sektörümüz, buradaki iş insanlarımızın da üstün gayretleriyle üretim, istihdam ve ihracat performansıyla adeta sanayimizin temel direklerinden bir tanesi konumunda. 20 senedir net ihracatçı olan sektörün geçen yılki ihracatı 16 milyar dolara dayandı. 53 bini aşan firma sayısı, 550 bini aşan istihdamıyla ülkemizdeki en yaygın ekonomik aktivitelerden bir tanesi gıda üretimi. Yüzde 99'u KOBİ statüsünde olan bu işletmelere her yıl 2 bin firma daha ekleniyor. Bunun yanında, imalat sanayi katma değerinden aldığı yüzde onluk payla Türkiye sıralamasında da ilk sıralarda yer alıyor. Dolayısıyla Türkiye açısından tarım ve gıda sektörlerinden elde edilecek gelir artışı toplum refahı ve yaşam kalitesi üzerinde doğrudan etkili diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ'

Pandemiyle iklim değişikliğinin de dünyada gıdaya ulaşımda önemli zorluk oluşturduğunu vurgulayan Bakan Varank, şöyle devam ettiDünya genelinde salgının da etkisiyle gıda ürünlerine olan talep gittikçe artıyor ancak sınırlı toprak ve su kaynaklarının üzerine bir de iklim değişikliği sorunu eklenince önümüzdeki dönemde sürekli artan gıda talebinin karşılanmasının zorlaşması öngörülüyor. Dolayısıyla gıda üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması için tarımda verimliliğin artırılması artık bir zorunluluk. Bu da ancak sektördeki teknolojik altyapının geliştirilmesiyle mümkün. Bundan sonra oluşabilecek benzer durumlarda ülke olarak çok daha rahat olabilmek için sürdürülebilir gıda sistemimizi daha da iyileştirmemiz, bu alana çok daha farklı yatırımları yapmamız gerekiyor. İşte bu merkez sektörün adaptasyonu konusunda çok önemli görevler ifa edecek ancak daha gidecek çok yolumuz var. Yeni dünya düzeninin sunduğu fırsatları da doğru şekilde kullanarak bu potansiyelimizi daha da geliştirecek, ülkemizi bütün üretim alanları ile birlikte gıda üretiminde de dünyanın bir üretim üssü haline getireceğiz.