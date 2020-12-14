Bakan Varank: "Hedefimiz çok net, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak, katma değerli üretimi yaygınlaştırmak."

Son Dakika › Ekonomi › Bakan Varank: 'Hedefimiz çok net, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak, katma değerli üretimi yaygınlaştırmak.' - Son Dakika Ekonomi

Yağışlar İzmir ve Antalya'da felakete dönüştü! 2 kentte için risk devam ediyor

AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan Fettah Tamince için olay sözler: O şerefsiz bizim içimizde değil