Bakan Varank: "Hedefimiz çok net, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak, katma değerli üretimi yaygınlaştırmak."
14.12.2020 12:23
Bakan Varank: "Hedefimiz çok net, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak, katma değerli üretimi yaygınlaştırmak.
Bakan Varank: "Hedefimiz çok net, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak, katma değerli üretimi yaygınlaştırmak."
Bakan, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
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