Bakan Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pandemi şartlarına rağmen Türkiye ekonomisinin 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdüğünü belirterek, "Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pandemi şartlarına rağmen Türkiye ekonomisinin 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdüğünü belirterek, "Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek" dedi. Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devam eden pandemi şartlarına rağmen Türkiye ekonomisi 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyi başardı. Yüzde 12,2 büyüyen imalat sanayi, GSYH'daki artışa yine en çok katkı sağlayan sektör oldu. Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek" ifadelerini kullandı.



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