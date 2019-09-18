Bakan Varank: "Hedeflerimize ulaşmak için sanayi stratejimizde 5 ana bileşen ve 23 alt politika belirledik."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i, İbrahim Okur'un FETÖ'den yargılandığı davada tanık olarak dinlediler

Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı

Sıla'ya bakışlarıyla gündem olan Ahmet Kural, bu sefer de yeni sevgilisine aşk dolu baktı