Bakan Varank: "Hedeflerimize ulaşmak için sanayi stratejimizde 5 ana bileşen ve 23 alt politika...
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Bakan Varank: "Hedeflerimize ulaşmak için sanayi stratejimizde 5 ana bileşen ve 23 alt politika belirledik.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:20 Kaynak: AA
Bakan Varank: "Hedeflerimize ulaşmak için sanayi stratejimizde 5 ana bileşen ve 23 alt politika belirledik."
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