Bakan Varank: "Hem 2019 yılının Aralık ayında hem de 2020 Ocak ayında 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu gelişmeler sonucunda da üst üste 2 ay, aylık bazda verdiğimiz belge sayısında teşvik tarihimizin rekorunu kırdık." - ANKARA