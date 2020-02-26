Bakan Varank: "Hem 2019 yılının Aralık ayında hem de 2020 Ocak ayında 783 yatırım teşvik belgesi... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Varank: 'Hem 2019 yılının Aralık ayında hem de 2020 Ocak ayında 783 yatırım teşvik belgesi... - Son Dakika

Bakan Varank: "Hem 2019 yılının Aralık ayında hem de 2020 Ocak ayında 783 yatırım teşvik belgesi...

6 saat önce

Bakan Varank: "Hem 2019 yılının Aralık ayında hem de 2020 Ocak ayında 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik.

Bakan Varank:

Bakan Varank: "Hem 2019 yılının Aralık ayında hem de 2020 Ocak ayında 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu gelişmeler sonucunda da üst üste 2 ay, aylık bazda verdiğimiz belge sayısında teşvik tarihimizin rekorunu kırdık." - ANKARA

Aralık, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:52 Kaynak: İHA
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