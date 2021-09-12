Bakan Varank, Hepsiburada'nın akıllı lojistik merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Varank, Hepsiburada'nın akıllı lojistik merkezini ziyaret etti

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın teknoloji borsası NASDAQ'ta işlem görmeye başlayan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın Gebze'deki Akıllı Lojistik Merkezi'ni ziyaret ederek, CEO Murat Emirdağ ve icra kurulu üyelerinden NASDAQ süreci, şirketin operasyonları ve gelecek planları hakkında bilgi aldı.

Bakan Varank'a ziyaretinde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Adem Ceylan eşlik etti. Bakan Varank, yabancı yatırımcıların ve fonların Türk şirketlerine olan ilgisinin arttığını ve gerekli yatırımlar ve desteklerin verilerek Türk şirketlerinin global bir şirkete dönüşmelerinde yardımcı olacaklarını söyledi. Varank, TÜBİTAK bünyesindeki Yapay Zeka Enstitüsü ile şirketin ortaklık yapacağını kaydederek, "E-ticarete dönük yapay zeka teknolojileri geliştireceğiz. Sektöre de bu ürünleri açmak istiyoruz" dedi.

Varank, coğrafi işaretli ürünlerin satışını yaygınlaştırmak için de iş birliğine gideceklerini belirtti.

"Bizimle dalga geçenler oldu"

Türkiye'nin hedeflerini hafife alanlar olduğunu ve bu hedefler belirlendiği zaman inanmayanların kendileriyle dalga geçtiğini belirten Bakan Varank, "Teknoloji tabanlı işlerde büyük potansiyele sahibiz. Son zamanda ortaya çıkan unicornlarımız ya da bizim deyimimizle Turcorn'larımız da aslında bunun ispatı. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi ilan ettiğimizde, 2023 yılına kadar Türkiye'den en az 10 Turcorn çıkarmayı hedeflemiştik. Biz bu hedefi koyduğumuzda bizimle dalga geçenler oldu. 'Türkiye'den unicorn mu çıkar?' dediler. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin 5 tane unicorn'u var. 2023 yılına kadar en az 10 unicorn'un Türkiye'den çıkacağını görebileceğiz" dedi.

Türkiye'de start-up'ların ve filiz girişimlerin doğrudan yatırım almaya başladığını aktaran Bakan Varank şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk yarısında Türkiye'den start-up'ların, filiz girişimlerin 1.3 milyar dolarlık yatırım aldığını görüyoruz. Bu da gerçekten büyük bir rakam ve Avrupa'da rakip diyebileceğimiz ülkelerle kıyasladığımızda ciddi bir doğrudan yatırımın, fonların Türkiye'ye ilgisi olduğunu görebiliyoruz."

Bu alanda faaliyet gösteren bütün firmalarla yakın ilişkide bulunmayı sürdüreceklerini ve Türk şirketlerinin değerini arttırarak onları birer global marka haline getireceklerini anlatan Varank, süper app yazılımlara önem verdiklerini kaydederek, "Süper app'ler bütün ihtiyaçlarınızı aynı platformdan görebildiğiniz, aynı zamanda ödemelerinizi de yapabildiğiniz yazılımlar. Tabii ki bu alanda çalışan bütün firmalarımız baş tacımız. Gelsinler Türkiye'de daha fazla bu pazarda oyuncu olsunlar ama mutlaka gözlerini de yurt dışına diksinler, ihracata diksinler" diye konuştu.