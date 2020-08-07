Bakan Varank: "Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük, yatırım iştahını artıran adımlarla...
Bakan Varank: "Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük, yatırım iştahını artıran adımlarla Türkiye'yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız."
Bakan Varank: "Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük, yatırım iştahını artıran adımlarla Türkiye'yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız."
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 14:59
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Varank: 'Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük, yatırım iştahını artıran adımlarla... - Son Dakika Ekonomi
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