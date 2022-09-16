BAKAN VARANK İHRACATIMIZ BİR REKORA İMZA ATTI - Son Dakika
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BAKAN VARANK İHRACATIMIZ BİR REKORA İMZA ATTI

16.09.2022 01:03

Ağustos döneminde ihracatımız yüzde 18,3 oranında artarak 156 milyar doları aştı, bir rekora imza attı.

Ağustos döneminde ihracatımız yüzde 18,3 oranında artarak 156 milyar doları aştı, bir rekora imza attı. İnşallah sene sonunda hedeflediğimiz 250 milyar doları da geçmiş olacağız dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MillTech İstanbul Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı. Bakırköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Bakan Varank, Bu fuarların tamamında özel sektörümüzün gücüne ve dinamizmine gururla şahit olduk. Bugün açılışını yaptığımız bir tek MillTech fuarı da sektörün ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından gerçekten büyük bir önem arz ediyor. Burası alanında dünyanın en büyük ticaret platformu özelliğine sahip. 120'nin üzerinde markanın ürününü sergileyeceği bu fuar birçok yenilikçi teknolojiyi de bünyesinde barındırıyor diye konuştu.

EKONOMİ POLİTİKAMIZ SAYESİNDE SANAYİMİZİN ÇARKLARI ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Bakan Varank, Dünya pandeminin oluşturduğu ekonomik krizden daha çıkamamışken, şimdi ardından gelen siyasi olaylarla ve savaşlarla boğuşmaya çalışıyor. Tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklığa, enerjide yaşanan krizler de eklenince dünya ekonomisinin çarkları adeta durma noktasına geldi. Ekonomistler, Avrupa ekonomisinin resesyona yani duraklama dönemine girdiğini şimdiden ilan etmeye başladı. Ancak bizler tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkemizin en az seviyede etkilenmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde proaktif politikalar uygulamaya çalışıyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikamız sayesinde sanayimizin çarkları hamdolsun çalışmaya devam ediyor şeklinde konuştu.

İHRACATIMIZ BİR REKORA İMZA ATTI

Hep beraber, el ele vererek bu süreçten de güçlenerek çıkacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyen Bakan Varank, İşte rakamlar ortada. Ocak - Ağustos döneminde ihracatımız yüzde 18,3 oranında artarak 156 milyar doları aştı, bir rekora imza attı. İnşallah sene sonunda hedeflediğimiz 250 milyar doları da geçmiş olacağız. 30 milyonu aşan istihdamla birlikte işsizlik oranı yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Temmuzda sanayi üretimimiz yıllık oranda yüzde 2.4 arttı. Sanayi üretiminde tekrar bir toparlanmayı ağustosla birlikte görmüş olacağız ifadelerini kullandı.

Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü Bugün dünya artık anahtar hususlar neler diye baktığınızda bir numara enerji, iki numara gıda diye herkesi saymaya başlıyor. Biz dünyanın ikinci büyük makarna üreticisiyiz. Ankara'da bir Japon firmasını ziyaret ettim. Bu firma Türkiye'de üretim yapıp ürününün tamamını Japonya'ya ihraç ediyor. Bir paket bile ürün Türkiye'de satmıyor. Kendilerine sordum. Dedim ki, 'neden Türkiye'yi tercih ettiniz Yani hiç Türkiye'ye satış yapmıyorsanız ciddi bir yatırımları var. Niye Türkiye'den Japonya'ya yapıyorsunuz' Dediler ki, 'biz buradaki bir kere iş gücünü dünyanın başka hiçbir yerinde bulamıyoruz. Buradaki makine teçhizatın ve desteği başka hiçbir ülkede bulamıyoruz. Ama en önemlisi dünyanın en kaliteli buğdayı Türkiye'de yetişiyor. Durum buğdayı. Biz bunu başka bir yerde bulamadığımız için işte gelip yatırımımızı buraya yapıyoruz

Bakan Varank konuşmasının ardından kurdele kesimiyle fuarın açılışını yaptı. Ardından fuarda yer alan firmaların stantlarını gezdi.

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Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN VARANK İHRACATIMIZ BİR REKORA İMZA ATTI - Son Dakika

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