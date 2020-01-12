Bakan Varank: İhracatta rekorlar kırıyoruz - Son Dakika
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Bakan Varank: İhracatta rekorlar kırıyoruz

6 saat önce

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kaynakları yatırımlara yönlendirmenin tam vakti olduğunu ifade ederek, "Finansman maliyetleri düşüyor, ekonomiye olan güven artıyor.

Bakan Varank: İhracatta rekorlar kırıyoruz, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kaynakları yatırımlara yönlendirmenin tam vakti olduğunu ifade ederek, "Finansman maliyetleri düşüyor, ekonomiye olan güven artıyor. İç talep canlanıyor, ihracatta rekorlar kırıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzincan'da Milli Teknoloji Güçlü Sanayi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Vali Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı MHP'li Bekir Aksun, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu ile iş insanları ve sanayiciler katıldığı toplantıda konuşan Bakan Varank bakanlık olarak sanayicilerin üretime daha sıkı sarılabilmeleri için yenilikçi politikalar geliştirdiklerini söyledi. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde başlayan büyümenin, bu yıl güçlenerek devam edeceğinin altını çizen Varank, "Dolayısıyla bu koşullar altında yatırım yapan, kazanır. Büyüyen ekonomiden hak ettiği payı alır. Bakanlık olarak, sanayicilerimiz üretime daha sıkın sarılsın diye, yenilikçi politikalar geliştiriyoruz. Türkiye stratejik sektörlerde kritik ürünleri kendisi üretebilsin, dışa bağımlılığını minimuma indirsin ve bir sonraki aşamada da bu ürünleri ihraç etsin istiyoruz. Tabi bu işin arka planında çok detaylı teknik analizler yaptık, kabiliyetlerimizi ölçtük, sıçrama yapabileceğimiz ürünleri belirledik. Biz bu programda alıcı ve satıcıyı aynı anda destekliyor, tüm teşviklere tek pencere üzerinden başvuru imkanı getiriyoruz" dedi.

'EKONOMİDE YATIRIMLAR ÖNCÜLÜĞÜNDE GÜÇLÜ BİR CANLANMA OLACAK'

Makine sektöründe yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirten Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk çağrıya makine sektöründe çıktık ve yoğun bir taleple karşılaştık. Ön-değerlendirme sürecini geçen 153 proje başvurusu oldu. Sadece tek bir sektörde açılan çağrıya 5,3 milyar liralık yatırım başvurusu aldık. Şimdi bu başvuruların programda yer alan temel kriterleri sağlayıp sağlamadığını değerlendiriyoruz. Temel kriterleri sağlayan firmalar; detaylı fizibilite hazırlayacak ve nihai destek başvurularını yapacak. Bunun için de son tarihi 19 Ocak olarak belirledik. Sonraki aşamada bağımsız danışmanlık raporu, TÜBİTAK teknik değerlendirmesi ve Bakanlık incelemesi gibi adımlar olacak. Nisan ayında da inşallah sonuçları açıklayacağız. Süreçleri özellikle bu detayda anlattım. Çünkü makine sektörü çağrısı, aslında pilot uygulama. Asıl çağrımıza yılın ilk yarısında çıkacak; kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda başvuruları alacağız. Bakanlık olarak; gerek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesiyle, gerekse KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerimizle her zaman yanındayız. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye ve işlerinizi büyütmeye odaklanın. Bu sene ekonomide yatırımların öncülüğünde güçlü bir canlanma gerçekleşecek."


Mustafa Varank, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:12 Kaynak: DHA
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