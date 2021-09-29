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BAKAN VARANK: İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNE 411 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK - Son Dakika

BAKAN VARANK: İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNE 411 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK

29.09.2021 20:55
BAKAN VARANK: İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNE 411 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK, System.String[]

15'inci Uluslararası ISK-SODEX fuarının açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2012 yılından bu yana iklimlendirme cihazları üretimine yönelik 49 yatırım için teşvik belgesi düzenledik.

15'inci Uluslararası ISK-SODEX fuarının açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2012 yılından bu yana iklimlendirme cihazları üretimine yönelik 49 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Teşvik sistemi kapsamında bu yatırımlara içeriğine göre vergi, enerji, altyapı, nitelikli personel ve yatırım yeri konularında destekler sağlıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde bu kurumlarımız aracılığıyla iklimlendirme sektöründen 2 bin 700'ün üzerinde projeye 411 milyon lira destek sağladık. Önümüzdeki dönemde de sektörün gelişimini takip ederek, yapacağınız yatırımları, geliştireceğiniz projeleri destekleyeceğiz" dedi.

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) destekleriyle düzenlenen Avrasya Bölgesi'nin lider HVAC&R sektör buluşması ISK-SODEX Fuarı, bugün başladı.

Bu yıl 'Sağlıklı İklimlendirme Çözümleri' temasıyla düzenlenen ISK-SODEX'te; ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma, yangın, havuz ve güneş enerjisi sistemleri başta olmak üzere iklimlendirme sektörünü temsil eden yerli ve yabancı profesyoneller bir araya geldi. Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından ISKAV, DOSİDER, İSKİD, İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve KBSB iş birliğiyle gerçekleştirilen ISK-SODEX Fuarı'nda, yaklaşık 36.000 metrekarelik alanda, 812 firma yerlerini aldı. 2 Ekim'e kadar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaret edilebilecek fuarın açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TİM Başkanı İsmail Gülle, Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel ve sektör temsilcileri katıldı.

VARANK: ÇİN'İN ARDINDAN EN YÜKSEK BÜYÜME KAYDEDEN İKİNCİ ÜLKE OLDUKFuarın işletmelere, sektördeki en son teknolojileri yakından tanıma, bunun yanında iş bağlantıları kurma fırsatları sunduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kovid-19 pandemisinin zirvesi diyebileceğimiz 2020 yılında hem hükümetler hem de ekonomik aktörler zor bir sınavdan geçti. Bu dönemde Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde uyguladığı etkin politikalarla dünya genelinden pozitif ayrışan nadir ülkelerden biri oldu. 2020 yılında yakaladığımız yüzde 1,8'lik büyüme ile Çin'in ardından en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke oldu. Bunun tesadüfi bir büyüme olmadığı 2021 yılının ilk ve ikinci çeyreğindeki performansımızla ispatlandı. Bakınız ekonomimiz bu sene ilk çeyrekte yüzde 7,2; ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 oranında büyüdü. Tabi burada asıl sevindirici husus sanayi üretiminin bu büyümede lokomotif görevi görmesi. İkinci çeyrek büyümesinin alt bileşenlerine baktığımızda, imalat sanayinin yüzde 43,4'lük büyümeyle ekonominin asıl itici gücü olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

'BÜYÜMEDE OLDUĞU GİBİ İHRACATTA DA REKOR BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU'Varank, "Ağustos ayı ihracatımız yıllık bazda yüzde 52 artmış durumda. İlk 8 aylık ihracatımız ise 140 milyar doları geçti. İnşallah yıl sonu itibariyle Cumhuriyet tarihinde ilk kez 200 milyar hatta 210 milyar doları geçip bir rekora daha imza atacağız. İhracatımızın yaklaşık yüzde 95'inin imalat sanayi ürünleri olduğu düşünüldüğünde burada da siz değerli sanayicilerimizin büyük bir başarısı söz konusu. İmalat sanayi içinde önemli bir yere sahip olan iklimlendirme sektörünün bu performansa katkısı çok büyük. Bakınız bugün itibarıyla sektördeki 15 binin üzerinde işletmede 500 bine ulaşan istihdam söz konusu. Son 5 yıla baktığımızda düzenli bir atışla 2020 yılında 4,7 milyar dolar ihracata yaklaştığını görüyoruz. 2021 yılı beklentisi ise yaklaşık 6 milyar dolar. Hamdolsun diğer sektörlerde olduğu gibi iklimlendirme sektöründe de kayda değer gelişmeler dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

'KATMA DEĞERLİ ÜRETİM ÖNCELİĞİMİZ'Bakan Mustafa Varank, "Tabi burada da daha yüksek katma değerli üretim yapılmasını sağlamak temel önceliğimiz. Bu kapsamda sektörün test ihtiyaçlarını karşılamak üzere TSE Tuzla Yerleşkesi'nde iklimlendirme sistemleri ile ilgili bir ihtisas laboratuvarı kurduk. Çok yüksek yatırım maliyeti gerektiren bu proje ile üreticilerimize akredite ve son teknolojiyi kullanan laboratuvar alt yapısını hazır bir şekilde sunuyoruz. İzmir'de de ESSİAD'ın yürütücüsü olduğu kapsamlı bir test ve analiz laboratuvarı kurulumu projesini değerlendiriyoruz. Bu laboratuvarın özellikle Avrupa'ya ihracat için aranan Eurovent akreditasyonu almasını hedefliyoruz. Bu yönüyle ülkemizde bir ilki başaracak olan bu proje ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Bunun yanında, sektörün teknolojik kapasitesini geliştirmek üzere Teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerini de aktif bir şekilde kullanıyoruz" dedi.

'İKLİMLENDİRME CİHAZLARI ÜRETİMİNE YÖNELİK 49 YATIRIM İÇİN TEŞVİK BELGESİ DÜZENLEDİK'İklimlendirme sektörü yatırımları yeri, büyüklüğü ve teknoloji düzeyine göre değişen oranlarda teşvik sisteminden faydalandığını belirten Varank, "2012 yılından bu yana iklimlendirme cihazları üretimine yönelik 49 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Teşvik sistemi kapsamında bu yatırımlara içeriğine göre vergi, enerji, altyapı, nitelikli personel ve yatırım yeri konularında destekler sağlıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde bu kurumlarımız aracılığıyla iklimlendirme sektöründen 2 bin 700'ün üzerinde projeye 411 milyon lira destek sağladık. Önümüzdeki dönemde de sektörün gelişimini takip ederek, yapacağınız yatırımları, geliştireceğiniz projeleri destekleyeceğiz" diye konuştu.

İÇ VE DIŞ PAZARDA TALEP ARTIŞI BEKLENTİSİ Sektör temsilcilerine yatırım tavsiyesi de veren Varank, "Önümüzdeki dönemde sektörün performansının daha da artmasını ve hızlı bir büyüme yaşanmasını bekliyoruz. Çünkü Kovid-19 pandemisiyle kapalı alanlardaki hava kalitesinin önemi bir hayli arttı. Özellikle iş ve okul ortamlarında etkin taze hava sistemlerinin bulunması bulaş riskini ciddi oranda azaltıyor.İç ortamlardaki havalandırmanın iklimlendirme sektörü ürünleri ile sağlandığı düşünüldüğünde iç ve dış pazarda büyük bir talep artışı olacağı aşikar. Bu yüzden ben siz değerli sektör temsilcilerinden bu talep patlamasına hazırlıklı olmanızı ve gerekli yatırım planlarınızı şimdiden yapmanızı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÜLLE: İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ, İHRACATINI YÜZDE 41 ARTIRDIFuarların önemine dikkat çekerek sektörün ihracat rakamlarını paylaşan TİM Başkanı İsmail Gülle ise, "ISK-SODEX ISTANBUL fuarı gibi sektörel fuarlarımız, ihracatta yakaladığımız güçlü artışın istikrarlı bir şekilde devam etmesini sağlıyor, ihracatımızın gücüne güç katıyor. Genel ihracatımızda, Son 12 ayın 10'unda Cumhuriyet tarihi rekorları kırdık. Tarihimizde ilk defa, 12 aylık dönemde ihracatımızı 200 milyar doların üzerine taşıdık. İklimlendirme sektörümüz de bu başarılara oldukça değerli katkılar sundu. Geçtiğimiz yılın ilk 8 aylık döneminde 2,8 milyar dolar ihracata imza atan iklimlendirme sektörümüz, bu yıl aynı dönemde ihracatını yüzde 41 artırarak 4 milyar doların üzerine çıkarmayı başardı. İnşallah yıl sonunda sektörümüzde 6 milyar dolarlık barajı rahatlıkla aşacağız. 2023 yılında ise, büyük hedefimize iklimlendirme sanayiinde 35 milyar dolarlık hedefimize inşallah hep beraber ulaşarak, küresel pazardaki payımızı 2 katına çıkarmış olacağız" dedi.

KÜHNEL: TÜRKİYE İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNDE YURT DIŞI TALEP YÜKSELDİKüresel salgınla, iklimlendirme sistemlerinin dünyanın gündeminde önemli bir yer edindiğini dile getiren Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel de bu gelişmenin Türkiye iklimlendirme sektörü için bir fırsat olduğunu söyledi. Kühnel, "Kovid-19 salgını nedeniyle, Türkiye iklimlendirme sektöründe yurt dışı talep yükseldi. Salgının gerektirdiği temiz iklimlendirme sistemleri ihtiyacı Türkiye'yi bu anlamda önemli bir konuma taşıdı" dedi.

HEDEF YILI 6 MİLYAR DOLARLIK İHRACATLA KAPATMAK ISK-SODEX Fuarı Proje Direktörü Toros Utku ise "ISK-SODEX özellikle Avrasya bölgesinin en büyük iklimlendirme fuarı olarak kabul ediliyor. Türkiye iklimlendirme sektörü olarak dünya ihracatından gitgide daha büyük bir pay alma çabası içerisindeyiz. İhracatımız önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek. Bu yılı da sektör olarak 6 milyar dolar seviyesinde ihracatla kapatmayı planlıyoruz. Fuara 812 firma katıldı, 107 tanesi yabancı. Rusya, Almanya, İtalya, Ukrayna, İran, Özbekistan, Fransa, Japonya ve Fas'tan değerli firmalar katıldı. Fuar sektörümüzün buluşma noktası, son teknolojik gelişmeler kişilere aktarılıyor. 50'nin üzerinde ülkeden B2B heyeti geldi, yerli üreticilerimizle buluştular" diye konuştu.

ISK-SODEX Fuarı kapsamında; İSİB tarafından düzenlenen B2B İkili İş Görüşmeleri ise 28 – 30 Eylül tarihleri arasında; 50 ülkeden, HVAC&R sektöründen yaklaşık 250 uluslararası satın almacının katılımı ile gerçekleşecek.

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Varank, Türkiye, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN VARANK: İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNE 411 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN VARANK: İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNE 411 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK - Son Dakika
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