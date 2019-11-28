Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"İlk defa, Ar-Ge harcamalarının milli gelirimizdeki payı yüzde 1'i aştı. Toplam Ar-Ge harcamalarımız, 2017'ye göre yüzde 29 artarken, en fazla harcamayı da özel sektör yaptı. Türkiye'de teknoloji tabanlı işlerde ciddi bir sıçrama yapacağız. Yeni teknolojilerle birlikte akıllı ürün ve hizmetler piyasada baskın olmaya başladı. Küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmasını istiyoruz. Elini taşın altına koyacak girişimcilerimizin yanındayız. Bakanlık olarak tüm imkanlarımız bu cesur girişimcilerimizin emrine amade" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Ticaret Odası tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Uluslararası Ankara Marka Buluşmalarına" programına katıldı. Programda konuşan Bakan Varank, "İlk defa, Ar-Ge harcamalarının milli gelirimizdeki payı yüzde 1'i aştı.Toplam Ar-Ge harcamalarımız, 2017'ye göre yüzde 29 artarken, en fazla harcamayı da özel sektör yaptı. Aslında bu durum, verdiğimiz desteklerin karşılığını bulduğunu gösteriyor. Özel sektörün, giderek artan oranlarda Ar-Ge'ye ve inovasyona yönelmesi, ülkemizi katma değerli üretim öncülüğünde büyüme hedefine daha da yakınlaştırıyor. Toplam Ar-Ge harcamalarının neredeyse üçte birini başkent tek başına üstleniyor. Savunma sanayisinden, kök hücre araştırmalarına, güneş enerjisinden biyoteknolojiye pek çok alanda üst düzey araştırmacılarımız var. Türkiye'de teknoloji tabanlı işlerde ciddi bir sıçrama yapacağız,Ankara da bu sıçramanın en önemli merkezlerinden olacak. Ben buna eminim. Yerli tünel kazma makinesi üretebilen bir kaç ülkeden biri haline geldik" dedi.



"Son 17 yılda ülkemiz orijinli uluslararası marka başvuruları da yaklaşık üç buçuk kat arttı"



Marka başvurularında 2011 yılından bu yana Avrupa'da birinci sırada olduğumuzu ifade eden Bakan Varank, "Son 17 yılda ülkemiz orijinli uluslararası marka başvuruları da yaklaşık üç buçuk kat arttı. Toplam yerli sınai mülkiyet verilerinde dünyada 11'inci sıradayız. Markaların piyasa değerinin doğru ve güvenilir bir şekilde tespit edilmesi için geçen sene Sınai Mülkiyet Değerleme Şirketi (TÜRKSMD)'yi kurduk. Faaliyetlerine başlayan şirketimiz, Patent, marka ve tasarımların değerlemelerinin yapılması; bu varlıkların ticarileştirilmesi ve sanayiye daha etkin bir şekilde kazandırılmasına imkan sağlayacak. Haksız rekabetin önüne geçerek markalaşmaya katkı sağlayan en önemli konulardan biri de iyi işleyen bir piyasa gözetimi ve denetimi mekanizmasının kurulmasıdır"şeklinde konuştu.



"Ülkemizi tasarım alanında, bölgesel bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz"



Bakanlık olarak teknik mevzuata uygun, kaliteli ve güvenli ürünlerin piyasada hakim olmasını istediklerini ifade eden Bakan Varank,gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile hak eden markaların piyasada tutunmasını ve ölçek oluşturmasının sağlandığını belirterek, " Bu sene gerçekleştirdiğimiz faaliyetler neticesinde; Yılın ilk on ayında 59 bin 873 ürünü denetledik. 17 bin 189 ürün için teknik mevzuata uygunsuzluktan ceza kestik. 573 ürünü güvensizlik şüphesiyle teste gönderdik. 141 ürün hakkında toplatma kararı aldık. Başkanlığını yürüttüğüm Türk Tasarım Danışma Konseyi bünyesinde, tasarımlarımızın küresel bir marka olması vizyonuyla pek çok faaliyeti hayata geçiriyoruz. Konseyde kamu, sivil toplum ve tasarımla ilgili meslek kuruluşları yer alıyor. Ülkemizi tasarım alanında, bölgesel bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.



"Öğrencilerimizi icat çıkarmaya özendirmek istiyoruz"



Gençlere çağrıda bulunan Bakan Varank,"Önümüzdeki ay İstanbul Teknik Üniversitesinde, Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliğiyle, Bölgesel Gelişim Süreçlerinde Tasarım Ekosistemleri konulu Uluslararası Sempozyumu gerçekleştireceğiz. Dünya Tasarım Organizasyonunun başkanı da katılımcılar arasında yerini alacak. Etkinlikte ayrıca; yurt içi ve yurt dışında yaşayan duayen tasarımcılarımızla bir araya geleceğiz. Sempozyumla, Türk tasarımının değerlendirilmesi ve etkinliğinin artırılmasına yönelik işbirliği alanlarını geliştirmek istiyoruz. Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Türk Patent ve Marka Kurumumuz üniversite öğrencilerimize yönelik bir patent yarışması başlattı. Sloganımız "Patentle Türkiye". Bu yarışmayla patent konusunda farkındalık oluşturmaya ve öğrencilerimizi icat çıkarmaya özendirmek istiyoruz. 31 Aralık'a kadar patent başvurularınızı internet sitemizden ücretsiz olarak yapabilirsiniz" dedi.



"Elini taşın altına koyacak girişimcilerimizin yanındayız, tüm imkanlarımız bu cesur girişimcilerimizin emrine amade"



Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinin, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığı kazanma yolunda temel referans olacağını dile getiren Varank,"Stratejide kendimize iddialı ama bir o kadar da gerçekçi hedefler koyduk. Bu hedeflerden birisi de "küresel markalar" çıkarmakla ilgili. Yeni teknolojilerle birlikte akıllı ürün ve hizmetler piyasada baskın olmaya başladı. Bu manada ülkemizden yeni teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmasını istiyoruz. Elini taşın altına koyacak girişimcilerimizin yanındayız.Bakanlık olarak tüm imkanlarımız bu cesur girişimcilerimizin emrine amade" diye konuştu.



Programda Yılın Düğüm Çözen Markaları ödülleri Protokol üyeleri tarafından sahiplerine takdim edildi.



Öte yandan; Patentle Türkiye Yarışması kapsamında; birinci 30 bin, ikinci 20 bin, üçüncü ise 10 bin liralık ödüllerin sahibi olacak. Ayrıca ilk 10'a giren tüm finalistler de 5 bin lira kazanacak. - ANKARA