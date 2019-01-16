Bakan Varank, İlk Dosyasını Mahkemesiz Çözdü
1 saat önce
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'uzlaştırmacı' kimliğiyle ilk dosyasını mahkemesiz çözüme kavuşturduğunu Twitter'da duyurdu.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, 'uzlaştırmacı' kimliğiyle ilk dosyasını mahkemesiz çözüme kavuşturduğunu Twitter
'da duyurdu.
Bakan Varank'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yaptığı paylaşım ile Adalet Bakanlığı
uzlaştırmacı belgesi sahibi olduğu ortaya çıktı. Bakan Varank, uzlaştırmacı kimliğiyle ilk dosyasını tamamladığını, mağdur ve şüpheli arasındaki sorunu mahkemesiz çözüme kavuşturduğunu açıkladı. Bakan Varank açıklamasında şöyle dedi:
"Sınavlara girerek edindiğim Adalet Bakanlığı resmi uzlaştırmacı kimliğimle ilk dosyamı tamamladım. Ayfer ve Ayşegül hanım arasındaki sorunu mahkemesiz çözerek yargıyı bir yükten kurtarmış olduk. Herkesi bu yeni ve yararlı sisteme destek vermeye davet ediyorum."
Bakan Varank, uzlaştırdığı kişiler ile çektirdiği fotoğrafları ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya
imzalı 'uzlaştırmacı belgesi'ni de Twitter'da paylaştı. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:02 Kaynak: DHA
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