Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, ilk yerli balonla Kapadokya'da uçtu
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Bakan Varank, ilk yerli balonla Kapadokya'da uçtu

6 saat önce

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir'de üretilen ilk yerli sıcak hava balonuyla Kapadokya semalarında uçarak, kısa süre pilotluk da yaptı.

Bakan Varank, ilk yerli balonla Kapadokya'da uçtu, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir'de üretilen ilk yerli sıcak hava balonuyla Kapadokya semalarında uçarak, kısa süre pilotluk da yaptı.

Dün Nevşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sabahın erken saatlerinde Nevşehir'de Pasha Balloons firması tarafından üretilen ilk yerli sıcak hava balonunu inceledi. Göreme Beldesi'ndeki kalkış alanında uçuş hazırlıklarına eşlik eden Varank, balonun üretimiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Uçuş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Bakan Varank'ın da içinde bulunduğu 4 kişilik balon, pilot Hakan Zengin'in yönetiminde havalandı. Peribacaları semalarında süzülen balona Bakan Varank da kısa bir süre pilotluk yaptı.

'BENİ ZİYADESİYLE MEMNUN ETTİ'

Yaklaşık 1 saat süren uçuşun ardından açıklama yapan Bakan Varank, "Bu muazzam coğrafyayı, bu kadar çekici kılan özelliklerin birisi de elbette balon turizmi. Bu ziyaretimde, sertifikasını almış yerli balonumuzun test uçuşuna katılmak hatta bir süre balonu kullanmak beni ziyadesiyle memnun etti. Sadece üretim safhasını düşündüğünüzde, milyonlarca avroluk rakamlar artık ülkemizde kalacak. Balonların bakımı, onarımı ve diğer giderlerini de hesaba kattığımızda ihracat potansiyeli yüksek çok daha büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu ekonominin, hem istihdama hem de üreticilerimizdeki kabiliyet gelişimine katkısı oldukça önemli" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:46 Kaynak: DHA
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