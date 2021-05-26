BAKAN VARANK: İMALAT SANAYİSİNE KREDİ DESTEĞİNDE DEĞERLENDİRME SÜRECİ BAŞLADI - Son Dakika

BAKAN VARANK: İMALAT SANAYİSİNE KREDİ DESTEĞİNDE DEĞERLENDİRME SÜRECİ BAŞLADI

26.05.2021 12:28
BAKAN VARANK: İMALAT SANAYİSİNE KREDİ DESTEĞİNDE DEĞERLENDİRME SÜRECİ BAŞLADI, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı' ile imalat sanayi işletmelerine ve teknoloji tabanlı start-up'lara 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi desteği sunduklarını belirterek, "Geçen hafta başvuru süreci tamamlanan programda...

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı' ile imalat sanayi işletmelerine ve teknoloji tabanlı start-up'lara 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi desteği sunduklarını belirterek, "Geçen hafta başvuru süreci tamamlanan programda değerlendirme süreci başladı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi' kapsamında hazırlanan 'Covid-19'un Kırılgan Sektöre Etkileri Raporları Tanıtım Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Varank, koronavirüsün etkilerinin hayatın her alanında hissedildiğini belirterek, salgının tüm insanlık için tehdit olduğunu söyledi. Varank, "Dolayısıyla sorunun çözümü de küresel bir bakış açısını, global iş birliklerini gerekli kılıyor. Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğinde uygulanan, Japon Hükümeti tarafından finanse edilen bu çok taraflı proje, küresel salgınla mücadelede uluslararası iş birliğinin en güzel örneklerinden biri. Salgının etkilerinin çok boyutlu bir yaklaşımla ele alındığı projede, kırılgan sektörlerin toparlanmasına katkı sağlayacak çok detaylı bölgesel analizler yapıldı. Geliştirilen bölge ve sektör bazlı bu analizler politika yapım süreçlerimizde önemli bir girdi teşkil edecek" dedi.

'KAPSAMLI DESTEKLER SAĞLADIK'Bakan Varank, Covid-19 salgınının sosyoekonomik hayatı etkilemeye devam ettiğini kaydederek, "Geçtiğimiz yıl global üretim ve ticarette son yüzyılın en sert daralmalarına şahit olduk. Dünya ekonomisi yüzde 3,3; uluslararası ticaret ise yüzde 8,5 düzeyinde geriledi. Bu süreçte Türkiye olarak sağlık ve ekonomi arasında başarılı bir denge kurduk. Uyguladığımız etkili politikalarla ülkemizi dünya genelinden pozitif anlamda ayrıştırmayı başardık. Bu başarıda, 19 yılda inşa ettiğimiz güçlü sağlık altyapımızın ve dinamik sanayi sektörümüzün katkısı büyük. Bununla birlikte, turizm ve hizmet başta olmak üzere elbette birçok alt sektör pandemiden olumsuz etkilendi. Bu etkileri hafifletmek için özellikle küçük işletmelerimize ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çok kapsamlı destekler sağladık" diye konuştu. '1 MİLYON 385 BİN ESNAFIMIZ FAYDALANACAK'Bakan Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 5 milyar bütçeli 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı' ile imalat sanayi işletmelerine ve teknoloji tabanlı start-up'lara 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi desteği sunduklarını kaydederek, şunları söyledi:  "Geçen hafta başvuru süreci tamamlanan programda değerlendirme süreci başladı. Kamuoyundan bu program ile ilgili eleştiriler aldık, haklı eleştiriler de vardı. Burada iyileştirmeler yaparak daha fazla işletmenin buradan faydalanmasının önünü açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı diğer bir destek programıyla da salgın sürecinde işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza hibe desteğinde bulunuyoruz. Yaklaşık 1 milyon 385 bin esnafımız bu destekten yararlanabilecek." '25 FARKLI KIRILGAN SEKTÖRLER ANALİZ RAPORU HAZIRLADIK'Bakan Varank, salgının kısa ve uzun vadeli etkilerini analiz eden bilimsel çalışmalara ağırlık verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir yandan Covid-19'un toplum ve işletmelerimiz üzerindeki akut etkilerini bertaraf ederken, diğer yandan salgının kısa ve uzun vadeli etkilerini analiz eden bilimsel çalışmalara ağırlık veriyoruz. Salgının henüz başlangıç döneminde, Covid-19'un sosyal, beşeri ve ekonomik etkilerine yönelik olarak TÜBİTAK aracılığıyla proje çağrımızı açtık. Geçtiğimiz şubat ayında bu çağrı kapsamında destek verdiğimiz 97 projenin bulgularını iki günlük bir konferansla kamuoyu ile paylaştık. Bugün tanıtımını yaptığımız ve paydaşlarımızın katkısıyla hayata geçen Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi de bu anlamda attığımız önemli adımlardan biri. Projede, yereldeki ve bölgelerdeki aktörlerin ekonomilerinin toparlanmasına, krizlere karşı dayanıklılıklarının artırılmasına ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine odaklandık. Özel sektörün güçlendirilmesi, gençlerin mesleki becerilerinin artırılmasının projelerimizin temel önceliği. Bu kapsamda, ilk olarak bölgelerdeki kırılgan sektörlerinin Covid-19 krizi sonrası durumlarını analiz ettik, yeniden toparlanma stratejilerini değerlendirdik. Türkiye ekonomisi için kilit öneme sahip tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv sektörlerinde 25 farklı kırılgan sektörler analiz raporu hazırladık. İş ve tedarik kesintilerini önlemek için yol haritalarını da içeren bu raporlar birçok sektörel politikaya altlık oluşturacak."

BAKAN VARANK: İMALAT SANAYİSİNE KREDİ DESTEĞİNDE DEĞERLENDİRME SÜRECİ BAŞLADI

Mustafa Varank, Koronavirüs, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BAKAN VARANK: İMALAT SANAYİSİNE KREDİ DESTEĞİNDE DEĞERLENDİRME SÜRECİ BAŞLADI - Son Dakika Ekonomi


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