Bakan Varank: İMECE, kasımda fırlatılmaya hazır hale gelecek - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'yi inceledi. Bakan Varank, "Yakın zamanda bu uydu, son testlerine girecek ve fırlatılmak üzere ABD'ye gönderilecek. Kasım ayı itibarıyla fırlatmaya hazır hale gelecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İMECE'nin 15 Ocak'ta uzay yolculuğunun başlayacağını açıklamasının ardından Bakan Varank, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin Akıncı Tesisleri'ndeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ni ziyaret etti. Varank'a Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal ile TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Mesut Gökten eşlik etti. Varank, yerli ve milli imkanlarla TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen İMECE'yi ve TÜRKSAT 6A'yı inceledi.

İncelemelerinin ardından İMECE'nin fırlatma takvimi ile ilgili konuşan Bakan Varank, "İMECE gözlem uydusu, 680 kilometrede hizmet verecek ve Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını karşılayacak, kendi mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz tarafından tasarlanıp, geliştirilip, üretilmiş yerli ve milli gözlem uydumuz. Tabi bu uydunun en önemli özelliği; ortasında gördüğünüz kameranın da bizim tarafımızdan yine açılışını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı OPMER Optik Araştırmalar Merkezi'nde üretilmiş olması" dedi.

'SİPARİŞ VERMEK İSTEYEN ÜLKELER VAR'

Uydunun yakın zamanda son testlere gireceğini ve fırlatılmak üzere ABD'ye gönderileceğini kaydeden Bakan Varank, "İnşallah 15 Ocak 2023'te de kendi yerli ve milli gözlem uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız. Burada İMECE uydumuzda kullanılan yerli ve milli komponentleri görüyoruz. Bu gördüğünüz uydudaki bütün bu komponentler yıldız izlerden, tepki tekeline, x bant vericiye, elektrikli itki motoruna, uçuş bilgisayarına ve en önemlisi kamerasına kadar bütün ürünler yerli ve milli olarak geliştirildi, üretildi ve bu uyduyla beraber de uzayda kullanılmış olacak. Şu anda İMECE uydusunda kullandığımız kameraya yurt dışından sipariş vermek isteyen ülkeler var. Bu uyduya, benzer uyduları bizimle beraber yapmak hatta hazır sipariş vermek isteyen ülkeler var. Aslında kamera satışı ile ilgili bir ön anlaşmayı da imzaladık. Ama bunlar somutlaştığında kamuoyuna ilan edeceğiz" diye konuştu.

'48 SAAT İÇİNDE GÖRÜNTÜ VERECEK'

Kasım ayı itibarıyla uydunun fırlatılmaya hazır hale getirileceğini belirten Bakan Varank, "Ocak ayında da Amerika'dan uzaya fırlatılacak. İMECE ile birlikte Türkiye ilk kez metre altı çözünürlüğe sahip Elektro-Optik bir uydu kamerasına sahip olacak. Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını yerli imkanlarla karşılayacak olan İMECE, 15 Ocak'taki fırlatmanın ardından 48 saat içerisinde görüntü verecek. 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak İMECE'nin tasarım, üretim, montaj, entegrasyon ve testleri, yer istasyonu anteni ve yazılımları yerli imkanlarla geliştirildi. Coğrafi kısıtlama olmaksızın Dünya'nın her yerinden yüksek çözünürlüklü görüntü elde edecek olan İMECE, tespit, teşhis, doğal afet, haritalama, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye'ye hizmet verecek. Sivil ve güvenlik amaçlı kullanılabilecek uydunun tasarım görev ömrü, 5 yıl olarak planlandı" dedi.