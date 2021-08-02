Bakan Varank'ın açılışını yaptığı fabrika temiz oda sistemlerinde ithalatı azaltmayı hedefliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'da hastanelerde, laboratuvarlarda, ilaç üretimi yapılan tesislerde ve savunma sanayiinde sıklıkla kullanılan temiz oda sistemleri üretilecek fabrikanın açılışını yaptı. Türkiye'nin temiz oda malzemelerinde ithalat oranının yüksek olduğunu belirten Bakan Varank, cari açığın yüksek olduğu sektörlerde yapılan yatırımlara büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bir dizi etkinliğe katılmak için Yalova'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Özyapı Temiz Oda Sistemleri Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdi. Varank, açılışta yaptığı konuşmada orman yangınları üzerinden toplumsal kardeşlik hukukunun hedef alındığını dile getirdi. Toplum içinde daha büyük yangınların tutuşturulmak istediğini kaydeden Varank, "Gün kaos, gerilim, kavga ve şiddet isteyenlerin emellerini boşa çıkaracak, 85 milyon vatandaşımızın birlik ve beraberlik günüdür. Bütün yangınları birlik ve beraberlik ruhuyla söndüreceğiz" diye konuştu.

Açılışı yapılan fabrikaya da değinen Varank, temiz odanın içinde bulunan kişileri ve aletleri kötü kokudan, tozdan ve mikro-organizma gibi parçacıklardan koruyan hijyenik bir sistem olduğunu belirtti. Varank, bu odalarda sıcaklık, basınç, gürültü ve hava hareketliliği konularında uyulması gereken çok sert uluslararası standartlar olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bu sektör çok hassas ve yüksek teknolojili bir alan. Bu sistemler hastanelerde, laboratuvarlarda, ilaç üretimi yapılan tesislerde ve savunma sanayiinde sıklıkla kullanılıyor. İşte bu fabrikada temiz oda sistemlerinde kullanılan malzemelerin imalatı ve montajı yapılıyor. Türkiye olarak temiz oda malzemelerinde maalesef ithalat oranımız yüksek. Bu yüzden firmamız ilk olarak bu oranı düşürmeyi hedeflemiş durumda. İkinci ve esas hedef ise ihtiyacımızı karşıladıktan sonra ihracatçı konumuna geçmek. Tabii, mahiyeti itibarıyla bu malzemeler sürekli Ar-Ge'ye ihtiyaç duyan ve teknolojik açıdan geliştirilmesi gereken ürünler. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de ayakta kalabilmenin yolu, rekabetçiliğin temel unsuru olan Ar-Ge ve inovasyondan geçiyor. Bu yüzden firma yetkililerine fabrika bünyesinde hızlıca bir Ar-Ge merkezi kurmalarını tavsiye ediyorum."

Cari açığın yüksek olduğu sektörlerde yapılan yatırımlara büyük önem verdiklerini anlatan Varank, bu fabrika yatırımı için teşvik belgesi ve önemli destek sağladıklarını ifade etti. Varank, inşaat sektörünün Türkiye nüfusunun yüzde 9'unu istihdam ettiğini anlattı. 2020 yılı rakamlarına göre inşaat sektörü cirosunun 627 milyar lira ile tüm sektörlerin yüzde 7'sini temsil ettiğini kaydeden Varank, sektörünün dünyadaki pozisyonunu geliştirmesi adına firmalara önemli destekler sağladıklarını kaydetti. Bugüne kadar KOSGEB'in bu alanda üretim yapan 12 bin 280 işletmeye 153 milyon lira destek verdiğini kaydeden Varank, şöyle konuştu:

"Kalkınma ajansları aracılığıyla 574 projeye 875 milyon lira kaynak aktardık. Yine TÜBİTAK aracılığıyla son 19 yılda sektörün yürüttüğü Ar-Ge projelerine 331 milyon lira destek sağladık. Bütün bu destekler, bir taraftan firmalarımızda Ar-Ge kültürünü pekiştirirken, diğer taraftan da rekabetçi kalabilmelerinin teminatı oluyor. Tabii bizim asıl önemsediğimiz firmalarımızın Ar-Ge kültürünü içselleştirmeleri. Bu bağlamda kendi bünyelerinde kurdukları Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerini destekliyoruz. Bakınız bugün inşaat malzemelerinde endüstriyel tasarım, iç mimarlık ve mimarlık alanlarında Ar-Ge faaliyeti yürüten firmalarımıza ait 8 Ar-Ge Merkezi ve 14 Tasarım Merkezi bulunuyor. Şüphesiz bütün bu Ar-Ge destekleri ve çalışmaları, yapı malzemeleri sektörünün dünyadaki pozisyonunda kaldıraç görevi görüyor."

Milli Teknoloji Hamlesi ışığında bütün sektörlerde atılımlara devam ettiklerine vurgu yapan Varank, gemi inşa sanayiinin gelişimini de takip ettiklerini ifade etti. Türkiye'de bulunan 84 faal tersanenin 30'unun Altınova'da yer aldığını belirten Varank, bu tersaneler için toplamda 2.7 milyar liralık sabit yatırım öngörüsünde sahip 23 teşvik belgesi düzenlediklerini dile getirdi. Varank, 2020 yılında bu tersanelerden yapılan ihracatın 462 milyon dolara ulaştığını dile getirerek, "Öyle ki, Yalova'nın ihracatının yüzde 88'ini bu tersaneler oluşturuyor. Tersaneler istihdam noktasında da il ekonomisine çok büyük katkı sunuyor. Bu tesislerden 26 binin üzerinde vatandaşımız evine ekmek götürüyor" diye konuştu.

Yalova'da kimya, turizm ve süs bitkileri alanlarında da önemli gelişmeler kaydedildiğini anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda biz de Bakanlık olarak bu yüksek potansiyelin faydaya dönüştürülmesi noktasında adımlarımızı hızlandırıyoruz. Derdimiz Yalova'nın hak ettiği noktalara gelmesi. Üç büyük şehrin kavşağında yer alan Yalova'yı yatırımcıların cazibe merkezi haline getirmek. Bizden önce OSB'si olmayan bu şehrin şu anda 5 tane OSB'si var. Sanayi sitesi var. Teknoloji Geliştirme Bölgesi var. Ar-Ge Merkezleri var, Tasarım Merkezleri var. Doğu Marmara Kalkınma Ajansımız tarafından sağlanan altyapılar var. Bakınız, Yalova'nın en büyüklerinden olan DoWAksa sağladığımız proje bazlı teşvik ile tereddütsüz bir şekilde 535 milyon dolarlık karbon elyaf yatırımı yapıyor. Bu yatırım tamamlandığında 400'den fazla kişiye ekmek kapısı olacak. 2023 yılına kadar kapasiteyi 13 bin 400 tona çıkaracak olan DowAksa karbon elyaf alanında dünya pazarının yüzde 10'una sahip olacak. Yine Türkiye'nin global çelik üreticisi Tosyalı Holding, Yalova İMES Makine İhtisas OSB'de 500 dönümlük dev bir yatırıma başlama kararı aldı. 1 milyar liralık yatırımla kurulacak bu tesis yan sanayisiyle birlikte 2 bine yakın istihdam sağlayacak. İşte bütün bunlar, bu yatırımlar nasıl oluyor biliyor musunuz? Yatırımcı dostu olmakla, onların derdiyle dertlenmekle oluyor. Yatırımcılara gereken değeri vermekle, onların ihtiyaç duyduğu altyapıyı sağlamakla oluyor. Sanayiciye planlı alanlar sunan OSB'ler ve lojistik imkanları geliştiren Osmangazi Köprüsü ile oluyor. İşte tüm bu yatırımlarla birlikte reform gündeminden de hiçbir zaman kopmuyoruz."

Ardından Bakan Varank, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol ve protokol üyeleriyle fabrikanın açılış kurdelesini kesti. - YALOVA