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Bakan Varank'ın onayıyla KOP bölgesine can suyu - Son Dakika

Bakan Varank'ın onayıyla KOP bölgesine can suyu

01.01.2022 11:43
Bakan Varank'ın onayıyla KOP bölgesine can suyu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın talimatıyla KOP bölgesinde 13 proje için 53 milyon 600 bin liralık yeni destek temin edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın talimatıyla KOP bölgesinde 13 proje için 53 milyon 600 bin liralık yeni destek temin edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinde verilen destekler sürüyor.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, AA muhabirine, İdarenin sağladığı finansman desteklerine yenilerinin eklendiğini söyledi.

Kurum olarak bölge için hassasiyetle çalıştıklarını belirten Şahin, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın onayladığı yeni destek paketiyle bölgemizdeki 13 projeye 53 milyon 600 bin liralık daha kaynak temin etmiş olduk. Böylece 2021 yılı KOP Mali Destek Programı kapsamında toplam bütçemiz 152 projeye karşılık gelecek şekilde 156 milyon 861 bin lira olarak gerçekleşti." diye konuştu.

İdare olarak, devletin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine uygun şekilde bölge illerinin çok sektörlü, birbirleriyle entegre ve eşzamanlı kalkınmasına yönelik projelerine finansman desteği sağladıklarını ifade eden Şahin, bunu yaparken de ortak proje üretme kültürünü ön plana çıkararak kurumlar arası iş birliğini teşvik ettiklerini dile getirdi.

Şahin, KOP bölgesine yönelik yeni destek paketine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın onayladığı yeni destek paketiyle birlikte bölgenin beşeri sermayesi ve tarım varlığına can suyu olacak birbirinden önemli 13 yeni projeyi daha hayata geçirmiş olacağız. Bu destek paketiyle, bölgemizin beşeri sermaye, tarım, modern ve akıllı tarımsal sulama, hayvancılık ve enerji alanlarındaki dönüşümünü tamamlayacak, istihdam artışını özendirirken yeni iş alanlarının oluşmasına öncülük edecek projelerin bütçesi önemli oranda artmış oldu. 2021 yılına 111 milyon lirayla başlayan destek programımız, Sayın Bakanımızın teveccühleriyle bugün 152 projeye ve 156 milyon liraya ulaştı."

Sulama projesi uygulanan köylerin nüfusu artıyor

İdare olarak bölgede ikamet eden vatandaşların ihtiyaçlarını önemsediklerini vurgulayan Şahin, "Belli bir kalıba bağlı kalmaksızın il il, ilçe ilçe hatta köy köy, birbirinden farklı, sadece o bölgenin ihtiyacını önceleyen projeleri hayata geçiriyoruz. Bölgenin ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirildiği çalışmalar gösteriyor ki sulama alanında yapılan projeler, kırsal nüfusun yerinde tutulabilmesi konusunda çok olumlu etki gösteriyor. Kısacası sulama projelerini uyguladığımız köylerimizin nüfuslarında artış olduğu gözlemliyoruz." dedi.

Şahin, ülkede gıda güvenliğini sağlamak için toprak ve su kaynaklarının korunmasının ve buna bağlı olarak uygun tarımsal ve hayvansal üretim modellerinin hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını dile getirerek şunları kaydetti:

"KOP bölgesinin ekonomik yapı içindeki payının artırılması ve geliştirilmesine yönelik projelerin yürütülmesi ve teknoloji düzeyi yüksek üretim faaliyetleri payının artırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Sadece ekonomik faaliyetlerle kalmayıp, sosyal bakımdan da bölgenin gelişmesi ve özellikle kırsal alanda göçü azaltacak yerinde istihdamı özendirecek ekonomik ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi de bizim için çok önemli. Bölgenin en önemli dinamiği elbette tarımdır. Bu nedenle yağış ve su varlığı bakımından Türkiye'nin en yetersiz bölgelerinin başında gelen KOP bölgesinin çok geniş tarım alanlarının doğru ve etkin kullanımı için proje üretimini her aşamasında destekliyoruz."

Şahin, KOP Mali Destek Programı kapsamında hayata geçirilecek projelerin hazırlanmasında emekleri olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili personeline, proje fikirlerinin oluşmasındaki katkılarından dolayı Valilere ve bu projeleri uygulama imkanı sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.

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Konya Ovası Projesi, Mustafa Varank, Konya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Varank'ın onayıyla KOP bölgesine can suyu - Son Dakika


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