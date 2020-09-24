Bakan Varank, "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması"nı ziyaret etti - GAZİANTEP - Son Dakika

Bakan Varank, "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması"nı ziyaret etti - GAZİANTEP
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasını ziyaret etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasını ziyaret etti.
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