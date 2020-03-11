Bakan Varank, işbirliği protokolü imza törenine katıldı - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile özel bir mobilya sanayi şirketi arasındaki işbirliği protokolü imza törenine katıldı.

Bakanlık binasındaki imza töreninde konuşan KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, protokolün kadın girişimcilerin iş sahibi olmalarının önünü açan, hem kamu hem de özel sektör işbirliği ile hazırlanmış yeni bir iş modeli olduğunu söyledi. Uzkurt, "Biz KOSGEB olarak yeni iş kuran kadın girişimcilerimize hem de erkek girişimcilerimize önce girişimcilik eğitimi veriyoruz. Bu girişimcilik eğitimini son 6 ay içerisinde örgün eğitimden çıkarıp uzaktan eğitim ile daha kolay, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan vermeye başladık. Bugün 150 bin aday halen bizim girişimcilik eğitimlerimizi alıyor" dedi.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.