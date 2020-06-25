Bakan Varank: "İstanbul yükselen ekosistemler listesinde 16. sırada"

İstanbul'un yükselen ekosistemler listesinde Dubai , Moskova ve Brüksel gibi şehirleri geride bırakarak 16. sırada yer aldığına dikkati çeken Varank, "Teknoloji tabanlı girişimlerde potansiyelimiz yüksek, hedeflerimiz büyük." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , küresel girişimcilik araştırmaları yapan Startup Genome'un 2020 raporuna göre, İstanbul 'un yükselen ekosistemler listesinde 16. sırada yer aldığını bildirdi.

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