Bakan Varank: "(İSTKA'nın 2021'deki 4 mali destek programı kapsamında) Her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz."
25.12.2020 10:31
Bakan Varank: "(İSTKA'nın 2021'deki 4 mali destek programı kapsamında) Her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz.
Bakan Varank: "(İSTKA'nın 2021'deki 4 mali destek programı kapsamında) Her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz."
Bakan, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Varank: '(İSTKA'nın 2021'deki 4 mali destek programı kapsamında) Her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz.' - Son Dakika Ekonomi
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