Bakan Varank, 'Kafa Topu' oynadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir'deki ziyaretleri kapsamında bir mobil oyun şirketini ziyaret ederek 'Kafa Topu' adlı oyunu oynadı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaret ve açılış törenleri için İzmir'deydi. Ziyaretler kapsamında bir mobil oyun şirketini de ziyaret eden Bakan Varank, burada şirketin yapımcısı olduğu 'Kafa Topu' adlı oyunu oynadı.



Oyun sektörü desteklenecek açıklaması



Kafa Topu oyununda, şirketin iş geliştirme ve bilim yöneticisi Rudi Diriman'ı 8-6 mağlup eden Bakan Varank, şirkette yaptığı konuşmada, "Teknoparklar özellikle son 17 senedir bizim AR-GE ekosistemini geliştirmek için uyguladığımız en önemli politikalardan bir tanesi. Burada fikirlerin şirkete ve ürüne dönüşmesi bizim açımızdan çok önemli. Bu genç kardeşlerimiz de bunu başaran arkadaşlarımızdır. Oldukça mütevazılar ama büyük bir yurt dışı yatırımı aldılar. 120 milyon defa indirilmiş bir oyundan bahsediyoruz. Milyonlarca insan bu oyunu oynuyor ve buradan bir gelir elde ediliyor. Bizim AR-GE ve tasarım merkezleri desteklerimiz var. Bu şirkette bizim tasarım merkezlerimize başvuracak. Burası ekonomik anlamda, ihracat anlamında para kazandıran ve inovatif fikirlerin nasıl dünyada daha fazla gelir getiren işlere dönüştüğünü gösteren bir şirketimiz. Biz bu arkadaşlarımızdan çok memnunuz, kendileriyle uzaktan iletişimimiz vardı, oyunlarını ben de oynuyordum. Bugün geldim ve onlarla tanıştım. Hem de kamuoyuna böyle başarı hikayelerini anlatmamız lazım. Biz gençlerimizi, girişimcilerimizi inşallah her anlamda desteklemeye devam edeceğiz. İzmir bunların güzel örneklerinden bir tanesi. Bu manada oyun sektöründe; Eskişehir'de, Ankara'da, İstanbul'da bu işlerle uğraşan, kümelenme anlamında beraber hareket eden örneklerimiz var. Bu sektörü de desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Kafa Topu oyununun yapımcısı Türk şirketi, 2019'un başında dünyaca ünlü Çinli bir oyun firması tarafından satın alınmıştı.



"Bu zırhlı araçlar bizi güvenlik anlamında ileriye taşıyacak"



Bakan Varank'ın İzmir'deki son durağı ise BMC Fabrikası oldu. Varank, fabrikayı gezerek üretilen zırhlı araçlar Amazon ve Tuğra'yı kullandı. Varank, fabrikada yaptığı konuşmada, "Burası hem ticari araçların üretildiği hem de gururumuz olan savunma sanayi araçlarının üretildiği bir tesis. Burada tank çekicilerinden, zırhlı personel taşıyıcılara birçok araç yerli ve milli imkanlarla ve büyük yerlilik oranlarıyla üretilebiliyor. Biz savunma sanayide elde ettiğimiz başarılarla ve özellikle terörle mücadelede çok güzel neticeler elde ettik. Bugün Barış Pınarı Harekatı başladı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Bildiğiniz gibi bizim tek amacımız bölgede barışı tesis etmek ve terör koridorunda asla müsaade etmemek. Bizim yıllarca bu bölgede neler çektiğimizi vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Sınır bölgelerinden yapılan saldırılar, ülkemizdeki terör saldırılarının kaynağı sınırımızın biraz ötesinde kurulmaya çalışılan terör koridoru kaynaklıydı. Biz bu soruna kalıcı bir çözüm getirmek için bu harekatı başlatmış olduk. Bu harekatta da elimizi güçlendiren en önemli etkenlerden bir tanesi de savunma sanayi üreticilerimiz ve savunma sanayide elde ettiğimiz başarılar. Burada gördüklerimizle gururlanmamak elde değil. Hemen hemen bütün araçları denedik. Uzaktan kumandalı, insansız araçların testini beraber yaptık. Bunlar bizi ileri taşıyacak, Türkiye Cumhuriyetini tam bağımsız hale getirecek ve ülkemizi özellikle güvenlik anlamında tam bir bağımsızlığa getirecek gelişmeler" ifadelerini kullandı. - İZMİR