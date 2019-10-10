Bakan varank, 'kafa topu' oyununda rakibini yendi

İZMİR'de Masomo şirketini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İş Geliştirme Müdürü Rudi Diriman ile tablet aracılığıyla 'Kafa Topu' oyununu oynadı. Rakibini yenen Bakan Varank, yeniden oynama önerisine ise, "Zirvede bırakmak lazım" esprisiyle karşılık verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir'in Bayraklı ilçesinde, son yıllarda dünyada ve Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından oynanan 'Kafa Topu' adlı oyunun geliştirildiği Masomo şirketini ziyaret etti. Çalışanlarla bir araya gelen Bakan Varank, oyun geliştiricisi olan şirketin İş Geliştirme Müdürü Rudi Diriman ile tablet aracılığıyla oynadığı karşılaşmayı kazandı. Varank, yeniden oynama önerisine ise, "Zirvede bırakmak lazım" esprisiyle karşılık verdi. Varank rakibi için de, "Sizi yenmek hoşuma gitti" dedi.

'SEKTÖRÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Oyundan sonra açıklama yapan Bakan Varank, fikirlerin şirkete ve ürüne dönüşmesinin kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, şöyle dedi: