Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta dondurma fabrikasını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Mado'nun 50 bin metrekare üzerinde kurulu yeni üretim tesisinde incelemede bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Varank, Kahramanmaraş ziyareti sırasında Mado'nun yeni üretim kompleksini ziyaret etti.

Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur'un ev sahipliğindeki ziyarette renkli görüntüler ortaya çıktı. Varank, AB Büyükelçisi Meyer-Landrut ile birlikte dondurma kesti, baklava açtı ve baklava tepsilerine şerbet döktü.

Varank, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, tesiste çoğu kadın 2 bine yakın kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

Tesiste günlük 100 ton süt işlendiği bilgisini veren Varank, "Buradan 40'tan fazla ülkeye ihracat yapılıyor. Bazı ürünler hazır halde gidiyor, bazıları da donuk halde yurt dışına gönderiliyor. Avrupa standartlarında üretim yapan bir tesisin Kahramanmaraş'ta olması çok değerli. Keçi sütüne dönük bu kadar ciddi bir sanayinin geliştirilmesi çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim aradığımız model"

Türkiye'yi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla kalkındırmak istediklerini vurgulayan Varank, "İşte Mado'nun Kahramanmaraş'ta başardığı model aslında bizim aradığımız model. Bu manada yatırımcılara da bu aileye de gerçekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Varank, yurt dışında 900'e yakın şubede Mado ürünlerinin satıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Dünyada var olmak istiyorsanız, markalar oluşturmalısınız. Türk Hava Yolları ve Getir ile tabii ki ülke olarak gurur duyuyoruz ama bunları yeterli görmüyoruz. Biz sanayinin her alanında, gıda sektörü de dahil yeni markalar, dünyada tanınan markalar çıkarmak istiyoruz. Bu manada Mado'nun ortaya koyduğu model de gerçekten başarılı."

"İhracat kapasitesini bilmiyordum"

AB Büyükelçisi Meyer-Landrut da Kahramanmaraş ziyareti sırasında AB fonları ile finanse edilen Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Sanayi Sitesi ve ardından Mado'nun dondurma üretim tesisini gezdiğini belirterek, "Mado'yu daha önce duymuştum fakat bu kadar büyük üretim kapasitesi ve tesisi olduğunu, aynı zamanda da bu kadar büyük ihracat kapasitesi bulunduğunu bilmiyordum." değerlendirmesinde bulundu.

Mado Yönetim Kurulu Başkanı Kanbur da dünyanın birçok noktasına dondurmanın yanı sıra geleneksel yöntemler kullanılarak hazırlanan 20 çeşit yemek ve 15 çeşit tatlı gönderdiklerini bildirdi.

Endonezya ve Malezya pazarlarında ciddi yatırımları olduğunu ifade eden Kanbur, "Pandemi olmasaydı daha geniş pazarlarda vardık. Türk insanının hem gücünü, emeğini hem de damak tadını dünyaya tanıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ı dünyaya tanıtıyor

Dondurmasıyla meşhur Kahramanmaraş'ı dünyaya tanıtan önemli markalardan Mado, yıllık 8 milyon dolarlık ihracatıyla 40'ın üzerinde ülkeye satış yapıyor. Dondurmayla başlayan, tatlı, pasta ve unlu mamullerle ürün gamını genişleten Kahramanmaraşlı şirket, Kanada'dan Çin'e kadar Türk lezzetlerini dünya ile buluşturuyor.